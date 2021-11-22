"Üçüncü çocuğum" dediği yarım asırlık triportöre gözü gibi bakıyor (2) - Son Dakika

Bursa'da şehir içi otobüs şoförlüğü yapan Erol Çakmak, 6 yıl önce satın aldığı ve motorundan kaportasına birçok parçasını yenileyip süslediği 1970 model triportörüne özenle bakıyor.

Nilüfer ilçesinde yaşayan iki kız babası 47 yaşındaki Çakmak, çocukken gittiği misafirlikte bir komşusunun triportörüne binmek istemesine olumsuz yanıt verilince üzüldü.

O günden sonra triportör almanın hayalini kuran Çakmak, 2015'te kavuştuğu aracını motor aksamından kaportasına birçok parçasını yenileyerek modifiye etti.

Çakmak'ın, otomobili olmasına rağmen her gün işe gittiği aksesuarlarla süslediği triportörü, görenlerin ilgisini çekiyor.

Erol Çakmak, AA muhabirine, bu araca merakının çocukluğundan geldiğini anlatırken, "Triportör sahibi amcaya 'Beni gezdirir misin?' dedim, o da beni tersleyerek 'Gezdiremem işim var' deyince ağırıma gitti. Ben de o zaman kendi kendime 'Büyüyünce param olacak ve ben de kendime böyle bir şey alacağım' dedim. O zamandan beri triportör almanın hayalini kuruyordum." dedi.

Çakmak, hayalini yıllar sonra 2015'te gerçekleştirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

"Üçüncü evladım oldu"

Arkadaşlarının yardımıyla ve kendi merakıyla parçalarını söküp taktığı aracını bugünkü haline getirdiğini aktaran Çakmak, şunları söyledi:

"Otomobilim de var ancak işe bile bu 'pır pır' ile gidip geliyorum. 20 metrelik otobüsten indikten sonra triportörü sürerken zorlanıyorum ancak bunu sürerken daha çok zevk alıyorum. İki kız evladım var, bu da benim üçüncü evladım oldu. Yolda görenler beni durduruyor, korna çalıyorlar, 'Nerede yaptın, nasıl yaptın?' diye soruyorlar. Çok güzel olduğunu söyleyerek fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bu benim evladım gibi. Her gün temizliyor, tozunu alıyorum. Bu durumdan zevk ve keyif alıyorum. Hobi gibi bir şey oldu bu durum. Satmayı düşünmüyorum ancak isteyen meraklıları çok. Satsam da yine alır ve tekrar uğraşırım. Bu benim zevkim."

Çakmak, triportörüyle her gün 30-40 kilometre katettiğini sözlerine ekledi.