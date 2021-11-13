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Yarımadanın "Mutlu çobanı" turistlerin gönüllü rehberi oldu - Son Dakika

Yarımadanın "Mutlu çobanı" turistlerin gönüllü rehberi oldu

13.11.2021 11:00
Yarımadanın "Mutlu çobanı" turistlerin gönüllü rehberi oldu

Dalaman ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Lydae Antik Kenti'nin yakınında ailesiyle yaşayan Mutlu Balcı, yarımadanın bilinirliğini artırmak için gönüllü rehberlik yapıyor.

Dalaman ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan yaklaşık 2 bin 400 yıllık Lydae Antik Kenti'nin yakınında ailesiyle yaşayan Mutlu Balcı, yarımadanın bilinirliğini artırmak için gönüllü rehberlik yapıyor.

Kapukargın Mahallesi'nin güney sınırından başlayıp, Akdeniz'in sularında son bulan Kapıdağ Yarımadası'nın denizle bütünleşen uç noktasında yer alan gizemli bir antik yerleşim olan 2 bin 400 yıllık Lydae Antik Kenti ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Eco Trails yürüyüş ve bisiklet rotalarındaki Lydae Antik Kenti'nin yer aldığı Kapıdağ Yarımadası'na denizden ve patika yoldan ulaşım sağlanıyor.

Bölgeye gelen ziyaretçilere gönüllü rehberlik yapan 50 yaşındaki Mutlu Balcı, 38 yıldır adada huzurlu bir hayat sürüyor.

"Antik kenti korumak için elimden geleni yapıyorum"

Balcı, AA muhabirine, Kapıdağ Yarımadası Kapıiçi mevkisine ailesiyle çocuk yaşlarda geldiğini, hayvancılıkla ve tarımla geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Eşi ve kızıyla yaşayan Balcı, şunları dile getirdi:

"150'ye yakın keçim, 15 kadar ineğim var. Çobanlık yapmak keyif veriyor. Doğa yürüyüşüne çıkanları, buradaki antik kenti görmeye gelenleri misafirimiz olarak görüyoruz. Antik kente herkes hayran kalıyor. Burada tiyatro, sarnıç, kral mezarı, yol rotaları var, geziyorlar. Yarım saat, bir saat oturuyorlar, dinleniyorlar. Buraya gelenlere yardımcı oluyorum. Yol bilmeyene yol tarif ediyorum. Gitmek isteyeni götürüyorum, getiriyorum. Hayalim antik kentin bekçisi olmak. Antik kenti korumak için elimden geleni yapıyorum."

Eşi Hanife Balcı ise adaçayı, kekik ve keçiboynuzu toplayıp sattığını kaydetti.

Bölgeye gelen ziyaretçilere yöresel ürünlerden de ikram ettiklerini anlatan Balcı, misafirlerinin bölgeden mutlu ayrıldığını, çoğunun yeniden gelmek istediğini belirtti.

Bisiklet, Akdeniz, Balcı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yarımadanın 'Mutlu çobanı' turistlerin gönüllü rehberi oldu - Son Dakika


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