Yaşar Kemal'in İlk Ödülü Yeğeninde - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaşar Kemal'in İlk Ödülü Yeğeninde

Yaşar Kemal\'in İlk Ödülü Yeğeninde

Yaşar Kemal'in 1955 yılında kazandığı 'Başarı Armağanı' ödülü, yeğeni Sadık Gökçeli'de saklanıyor.

18.09.2024 13:13
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Yaşar Kemal'in 1955 yılında aldığı ilk ödül memleketinde ortaya çıktı

-Yaşar Kemal'in 69 yıllık ödülünü yeğeni saklıyor

OSMANİYE - Osmaniyeli yazar Yaşar Kemal'in 1955 yılında aldığı ödüle yeğeni Sadık Gökçeli, yıllardır özenle sahip çıkıyor.

Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından olan Yaşar Kemal, 1955 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışırken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen 'Başarı Armağanı' ödülünü "Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün" eseriyle almaya hak kazanmıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin verdiği bu ödül Yaşar Kemal'in ilk aldığı ödül olarak biliniyor. Yazdığı eserler en çok yabancı dile çevrilen yazarlar arasında olan ve dünyanın bir çok ülkesinde yayınlanan, 1973 yılında nobel edebiyat ödülüne aday gösterilen ve 5 finalist arasına giren ünlü yazar Yaşar Kemal'in ilk aldığı ödül memleketi Kadirli'de ortaya çıktı. Yaşar Kemal'in ilk ödülünü sonraki yıllarda, babasının adını taşıyan yeğeni Sadık Gökçeli'ye verdiği anlaşıldı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Yaşar Kemal'in yeğeni Sadık Gökçeli, amcasından kendisine hatıra kalan bu ödüle gözü gibi bakıyor.

Ödülün kendisine nasıl geçtiğini anlatan yeğen Sadık Gökçeli " Ben 1954 doğumluyum. Bu ödül amcam Yaşar Kemal'in 1955 yılında aldığı ilk ödül. Aile içerisinde bu ödülü gördüm. Amcama bu ödül bende isterseniz size getireyim dedim. Amcam da bana oğlum o ödül sende kalsın dedi. Yıllardan bu yana bu ödülü en güzel şekliyle saklıyorum. Bana amcamın verdiği en değerli hediye. Ödülün üzerinde Gazeteciler Cemiyeti Başarı mükafatı 1955 en iyi röportaj birincisi Yaşar Kemal'e yazıyor " şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yaşar Kemal'in İlk Ödülü Yeğeninde - Son Dakika

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