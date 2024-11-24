Yaşar Kemal Öğretmen Olarak Anıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaşar Kemal Öğretmen Olarak Anıldı

Ünlü yazar Yaşar Kemal, öğretmenlik yaptığı okulda anıldı ve öğretmenlik dönemi hatırlandı.

24.11.2024 18:58
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Öğretmen Yaşar Kemal, öğretmenlik yaptığı okulda anıldı

Ünlü Yazar Yaşar Kemal'in çok az bilinen bir özelliği öğretmenlik yaptığı ortaya çıktı

OSMANİYE - Çukurova'nın yetiştirdiği dünyaca ünlü Edebiyatçı Yazar Yaşar Kemal'in çok az bilinen bir özelliği öğretmenlik yaptığı da ortaya çıktı. Öğretmen Yaşar Kemal Osmaniye'de öğretmenlik yaptığı okulda yapılan programla anıldı.

1955 yılında yayınladığı İnce Memed romanı 40'dan fazla dile çevrilen ve bir çok ülkede yayınlanan ardından yazdığı romanlarla Türk ve Dünya edebiyatında önemli bir yer tutan Çukurovalı Edebiyatçı Yazar Yaşar Kemal'in henüz 18'li yaşlarda 1941-1942 yıllarında memleketi Kadirli ilçesine bağlı Bahçe köyünde ilkokul öğretmenliği yaptığı ortaya çıktı. 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla Eğitim İş Sendikası Kadirli temsilciği ve bir grup öğretmen Yaşar Kemal'in öğretmenlik yaptığı okulda anma programı düzenledi. Programa Yaşar Kemal'in yeğeni Sadık Gökçeli'de katıldı. Eğitim İş Sendikası Kadirli temsilcisi Yasin Evlice programda yaptığı konuşmada "Yaşar Kemal Çukurova'nın yetiştirdiği çok önemli bir değer bir edebiyatçı ve yazar. Kendisinin öğretmen olmasından bir meslektaşımız olmasından gururlandık. Bu vesile ile 24 Kasım öğretmenler gününde Yaşar Kemal'in öğretmenlik yaptığı köyde bir anma programı düzenledik" dedi. Uzun yıllar Yazar Yaşar Kemal'in yanında kalmış olan öz yeğeni Sadık Gökçeli ise amcası ile öğretmenlik yaptığı Bahçe köyündeki bir anısını anlatarak " Amcam bir gün bana haydi öğretmenlik yaptığım köye gidelim dedi. Bahçe köyüne geldik. Köy meydanında bir grup insan oturuyor. Yanlarına geldik amcam "Beni tanırsanız oturup sizle muhabbet edeceğim tanımazsanız gideceğim dedi. Yani yazar Yaşar Kemal'i değil de öğretmen Yaşar Kemal'i tanırsanızı kastetti. Ordan yaşlıca birisi, sizi nasıl tanımayız öğretmenim siz bizim öğretmenimdiniz dedi. Amcam da tamam şimdi oldu dedi. Sonra yine köyden birisi gelerek öğretmenim sen beni tanıdın mı sen hayatımı kurtarmıştın dedi. Amcamda tanıdım sana muska yazmıştım dedi. Neyse köyden çıktık. Amcam Yaşar Kemal'e amca sende muska işi de mi vardı dedim O da gülerek. O dönem köyde sıtma yaygındı, köylülere sıtma ilacı kinin dağıttık. Ancak bunun annesi gelerek bana ilaç verme bana muska yaz dedi. Kadını bir türlü ikna edemeyince bende bir kağıda sıtma sıtma bu iti tutma yazdım ve muska gibi katladım verdim. Bir avuç da kinin verdim. Bu ilacı çocuğa içir yoksa muska tesir etmez dedim. İlacı o şekilde içirmiş, bak işte çocuk yaşamış kurtulmuş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yaşar Kemal Öğretmen Olarak Anıldı - Son Dakika

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