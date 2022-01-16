"Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü Mustafa Civelek, "ıslık dili"nin kaybolmayacağına inanıyor - Son Dakika

"Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kaydedilen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan "ıslık dili icracısı" Mustafa Civelek, yörede "kuş dili" olarak da bilinen dili gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Civelek, komşularıyla telefon yerine halen ıslık dili ile haberleşmeyi tercih ediyor. UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan ıslık diline büyük önem veren Civelek, sık sık ıslık dili konuşarak gençlere ve çocuklara bu kültürü aşılıyor.

"Islık dili"ni kullanarak çevresindekilerle 75 yıldır iletişim sağlayan Civelek, AA muhabirine, bölgenin dağlık, evlerin de dağınık şekilde olması dolayısıyla yöre sakinlerinin 500 yıldır ıslık dilini kullandığını söyledi.

Geçmişte fındık ve çay bahçelerinde imece usulü çalışmak için köylülerin birbirlerini ıslıkla davet ettiğini anlatan Civelek, kendisinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanları otlatırken de ıslık dili kullandığını belirtti.

Civelek, ıslık dilini babasından öğrendiğini dile getirerek, "Babam 115 yaşında öldü, o da kendi annesinden, babasından öğrenmiş. Ben 7 yaşımda ıslık dilini kendi kendime öğrendim. Şu anda benim torunum da ben ıslık dili konuşurken kendi kendine beni taklit ederek öğreniyor. Ben de ona yardımcı oluyorum." dedi.

Telefonla iletişimin yaygınlaşmasının ardından ıslık dili konuşanların azaldığını aktaran Civelek, "Yine de biz ıslık dilini devam ettirmekteyiz, ettireceğiz de. Çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillerimize ıslık dilini aktaracağız, onlara ıslık dilini konuşmayı öğreteceğiz. Nesiller bunu konuşacak." ifadelerini kullandı.

"Islık dili bana telefondan daha basit geliyor"

Civelek, ıslık dilinin kaybolmayacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Çünkü bu bize tarihten kalan bir miras, bu bizim bir geleneğimiz. Günümüzde benim de telefonum var ancak ıslık dili benim için daha önemli. Islık dilinin telefon gibi şarjı bitti, çekmedi gibi bir sıkıntısı yok. Komşularımla konuşmak için ıslık dili bana telefondan daha basit geliyor. Komşumu ismiyle çağırırım, o da bana ıslık diliyle cevap verir. Islık dili Allah'ın izniyle kaybolmayacak, nesiller boyunca devam edecek."

Geçmişte ıslık dilinin eğlenceli taraftarlarının da olduğuna işaret eden Civelek, "Yaylalarda ıslık dili ile horon teptik. Yaz mevsiminde yaylaya çıktığımızda oralarda çayırlarda ıslık dili ile uzak mesafelerde muhabbetler ettik." dedi.

Mustafa Civelek, ödülünü 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bu yaşta ödüle layık olduk, Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıktım. Çanakçı halkı adına Cumhurbaşkanımızdan ilçeye gelmesi için istekte bulundum. O da söz verdi ya kendisinin ya da Binali Yıldırım'ın geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın ilçemize gelmesi bizleri çok ama çok mutlu edecektir. Cumhurbaşkanımızı ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.