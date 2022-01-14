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Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Civelek'e, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama - Son Dakika

Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Civelek'e, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama

14.01.2022 12:14

Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Civelek'e, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılamaGİRESUN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kuş Dili icracısı olarak "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü alan Mustafa Civelek, Giresun'un Çanakçı ilçesinde köyüne gelişinde Kuş Dili ve kemençe...

Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Civelek'e, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama

GİRESUN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kuş Dili icracısı olarak "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü alan Mustafa Civelek, Giresun'un Çanakçı ilçesinde köyüne gelişinde Kuş Dili ve kemençe eşliğinde karşılandı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde önceki gün düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri" Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ne katılan Kuş Dili icracısı 77 yaşındaki Mustafa Civelek Giresun'un Çanakçı İlçesine bağlı Kuşköy Köyü'nde coşkuyla karşılandı.

'Yaşayan İnsan Hazineleri' listesinde yer alan Mustafa Civelek, Kuş Dili ile köylülerine seslenerek "Size Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgi ve selamlarını getirdim" dedi.

Ödül töreninde babasına refakat eden Yılmaz Civelek, Cumhurbaşkanını köylerine davet ettiğini belirterek, "Ödül töreni için sahneye davet ettiklerinde Cumhurbaşkanımız ile yüz yüze görüşme imkanı buldum ve köyümüze davet ettim. Gelmek istediğini ama en kötü ihtimalle eski Başbakanımız Binali Yıldırım'ı kendisi adına mutlaka köyümüze göndereceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Köydeki kutlamalar kemençe eşliğinde devam etti.

Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Civelek'e, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama
Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Civelek'e, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama
Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Civelek'e, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama

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Mustafa Civelek, Kuş Dili, Giresun, Çanakçı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Civelek'e, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü alan Civelek'e, köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama - Son Dakika
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