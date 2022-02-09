Yatağan'da "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi izlendi - Son Dakika

Yatağan Belediyesi, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini vatandaşlarla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TRT ve Dijital Sanatlar'ın ortak yapımcılığını üstlendiği, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan film, Yatağan Gençlik Merkezi'nde ücretsiz olarak muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlara izlettirildi.

İlçe protokolünün de katıldığı etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Film, 13 Şubat'ta kadar her gün 4 seans vatandaşlarca izlenebilecek. Filmi izlemek isteyen vatandaşlar ücretsiz olarak biletleri belediyenin hizmet binasından temin edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için can verenleri unutmadık unutmayacağız. İyi ki varsın Eren. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık 13 milyon liraya mal ettiğimiz Gençlik Merkezimizi, önümüzdeki günlerde Sayın Bakanımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz açılışla hizmete sokacağız. Halkımız için 'Önce Hizmet Önce Yatağan' diyerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.