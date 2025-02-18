Yatağanlı Çift, Danslarıyla Fenomen Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yatağanlı Çift, Danslarıyla Fenomen Oldu

65 yaşındaki Ahmet ve 61 yaşındaki Gülsüm Ortan, sosyal medyada danslarıyla dikkat çekiyor.

18.02.2025 17:37
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Yatağanlı yaşlı çift, oyunları ile sosyal medyada gündem oldu

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde düğünlerde sergiledikleri renkli dansları ile dikkat çeken 65 yaşındaki Ahmet Ortan ve 61 yaşındaki eşi Gülsüm Ortan, cemiyet davetiyelerindeki oyunları ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. 47 yıllık evli çift, eğlenceli oyunlarıyla hem Muğla'da, hem de ülke genelinde fenomen haline geldi.

"Bizim eğlenmemiz değil, halkın bizimle eğlenmesi önemli"

Üç çocuk sahibi olan Ahmet ve Gülsüm Ortan çifti, düğünlerde coşkulu danslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bırakıyor. Sosyal medyada hızla yayılan videoları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ahmet Ortan, bu ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Ahmet Ortan, fenomen olmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Videolarımızın yayınlanmasından biz çok memnunuz. Biz zaten eğleniyoruz, ama önemli olan halkımızın da bizimle eğlenmesi. Onların keyif alması bizi mutlu ediyor. Oyunlarımızı içimizden gelerek oynuyoruz. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerimizle ilgili eleştiriler de oldu, çok sevenler de var. Biz kendimize güveniyoruz ve bu yolda devam edeceğiz"

Müjgan ve erik dalı şarkılarıyla tanındılar

Çiftin en çok dikkat çeken performansları arasında 'Müjgan' ve 'Erik Dalı' şarkılarıyla oynadıkları oyunlar yer alıyor. Özellikle 'Müjgan' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Ortan çifti, danslarıyla büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçı Aylin Demir'in Ahmet ve Gülsüm Ortan çiftini çıkacak klibinde yer vermek için iki kez Bursa'ya davet ettiği öğrenildi. Çift, bu davete olumlu yanıt verdi ve yakın zamanda bir müzik klibinde yer alacaklarını duyurdu.

Ahmet ve Gülsüm Ortan çifti, düğünlerde sergiledikleri enerjik danslarla Muğla'nın kültürel renklerinden biri olmaya devam ediyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören çiftin videoları, her geçen gün daha fazla kişi tarafından izleniyor ve paylaşılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yatağanlı Çift, Danslarıyla Fenomen Oldu - Son Dakika

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