Yavru Carettalar Denize Ulaşmaya Başladı - Son Dakika
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Yavru Carettalar Denize Ulaşmaya Başladı

Yavru Carettalar Denize Ulaşmaya Başladı
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Dalyan ve Sarıgerme'de 6 bin yavru caretta caretta denizle buluştu, koruma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan ve Sarıgerme kumsallarında bu sezon yumurtadan çıkan yaklaşık 6 bin caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde yürütülen koruma ve izleme çalışmaları kapsamında, Dalyan ve Sarıgerme sahillerindeki caretta caretta yuvaları düzenli takip ediliyor.

Yaklaşık 60 günlük kuluçka sürecini tamamlayan yavrular, doğal yolculuklarıyla Akdeniz'in mavi sularına ulaşıyor. Denize ulaşmakta güçlük çeken yavrular ise DEKAMER gönüllülerinin desteğiyle güvenli şekilde suya bırakılıyor.

Sarıgerme sahilinde koruma altına alınan yuvada yapılan son kontrolde yaklaşık 60 yavrunun yumurtadan çıkarak denize ulaştığı belirlendi. Görevliler tarafından kayıt altına alınan çıkışın ardından düzenlenen etkinlikte, bölgedeki ziyaretçiler de yavruların denizle buluşmasına tanıklık etti.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, sezonun en heyecan verici döneminin başladığını belirterek, yaklaşık 2 ay boyunca korunan yuvalardan çıkan yavruların denize ulaşmasına tanıklık etmenin büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Kaska, bu sezon şimdiye kadar yaklaşık 6 bin yavrunun denize ulaştığını ifade ederek, "Her gece ortalama 1000 civarında yavruyu denizle buluşturuyoruz. Sezon sonuna kadar 20 ila 25 bin yavrunun denize ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Dişiler 25 yıl sonra doğdukları kumsala dönüyor

Yavruların doğaya kazandırılmasının türün geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kaska, "Bugün denize ulaşan yavruların yaklaşık 25 yıl sonra dişi birey olarak doğdukları kumsallara dönmesini bekliyoruz. Ancak 1000 yavrudan yalnızca birkaçının erişkinliğe ulaşabildiğini düşündüğümüzde, denize ulaşan her yavru popülasyonun devamlılığı açısından büyük değer taşıyor." diye konuştu.

İşletmelere "Kaplumbağa Dostu" plaketi

DEKAMER'in sahadaki koruma çalışmalarını bölgedeki işletmelerle işbirliği içinde yürüttüğünü anlatan Kaska, yuvaların korunması, ışık kirliliğinin azaltılması, yeni yuvaların bildirilmesi ve yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisine destek verilmesi gibi konularda katkı sağlayan işletmeleri "Kaplumbağa Dostu İşletme" plaketiyle ödüllendirdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yakup Kaska, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yavru Carettalar Denize Ulaşmaya Başladı - Son Dakika

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