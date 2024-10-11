Yazıcıoğlu Ailesinin Duygusal Şehir Turu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yazıcıoğlu Ailesinin Duygusal Şehir Turu

Yazıcıoğlu Ailesinin Duygusal Şehir Turu

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının makam aracıyla Erzincan'da anılarını tazeledi.

11.10.2024 15:16
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"Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak hatırlanan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babasının Erzincan'daki makam aracıyla şehir turu yapıp anılarını tazeledi.

Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret için Erzincan'a gelen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1991-1999 yılları arasında "Erzincan Valisi" olarak görev yapan babası Recep Yazıcıoğlu ve ailesiyle kaldığı Valilik konutunu gezdi.

Çocukluğunun geçtiği konutta bir süre vakit geçiren Yazıcıoğlu, daha sonra babasının o dönem makam aracı olarak kullandığı cipin direksiyonuna geçip Vali Aydoğdu ile şehir turu attı.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, hatıralarını anlatıp duygulu anlar yaşadığı gezi sonrası, Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Ziyaretlerde, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile MHP İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan da bulundu.

Vali Aydoğdu, merhum Yazıcıoğlu'nun aracıyla yaptıkları gezinin videosunu, Ferdi Tayfur'un söylediği "Hatıran Yeter" türküsüyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yazıcıoğlu Ailesinin Duygusal Şehir Turu - Son Dakika

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