YEE, 23 Nisan\'ı Kültürler Arası Etkinliklerle Kutladı

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı kültürlerden çocukları bir araya getirerek, düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutladı.

Dakar'da yetim çocuklarla oyunlar oynanıp şarkılar söylenirken, Gambiya'da geleneksel oyunlar ve sanat atölyeleriyle dolu bir festival düzenlendi. Büyükelçilerin anlamlı mesajları çocuklara ulaştı. Cakarta'da Türkçe öğrenen minikler kendi kültürlerinin danslarını sergiledi. Tiran'da çocuklar 'Rafadan Tayfa' ile buluşurken, Moskova'da 15 ülkeden çocuk milli kıyafetleriyle sahne aldı. Kahire'de hasta çocuklar için özel bir şenlik düzenlenirken, Trablus'ta Türk ve Libyalı çocuklar palyaço ve koro gösterileriyle eğlendi. YEE'nin 23 Nisan coşkusu, Afrin'den Karakas'a, Johannesburg'tan Tokyo'ya, Budapeşte'den Tahran'a, Washington'dan Rabat'a kadar dünyanın dört bir yanında yankı buldu.