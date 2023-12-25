Yeni moda butik yemek sistemi

Çağyemek dünya mutfağı lezzetlerini ofis çalışanlarıyla buluşturuyor

Çağyemek tabldot yemek sektörüne yeni bir soluk getirdi

Diş kliniği Genel Koordinatörü Ayça Alanoğlu;

"Lezzetli yemek mutlu çalışanlar oluşturuyor"

"Ekip arkadaşlarım her gün heyecanla bir gün sonra neyin geleceğini bekliyorlar"

Çağyemek şirket sorumlusu Kemal Özbek;

"Fabrika yemeğinden ziyade temalı olan yemekler sunuyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan Çağyemek, hem yerel lezzetleri hem de dünya mutfaklarına ait yemekleri ofis çalışanlarıyla buluştururken, sağlıklı ve taze ürünlerle beğenileri topluyor.

Eskişehir'de hizmete başlayan Çağyemek, kurulduğu günden bu güne yemek sektöründe adından söz ettiriyor. Klasik fabrikasyon ve tabldot yemekçiliğe yeni bir boyut kazandıran Çağyemek, hazırladığı menüleriyle ofis çalışanlarının takdirini kazandırıyor. İtalyan mutfağından Macar mutfağına, Türk lezzetlerinden Fransız lezzetlerine kadar çeşitli yemekleri ofis çalışanlarıyla buluşturan Çağyemek; yemeklerin taze, sağlıklı ve fit olmasına özen gösteriyor. Ofis çalışanları, memnun kalmadıkları yemek şirketlerinin ardından Çağyemek ile tanıştıklarına memnun olduklarını söylerken, Çağyemek sorumlusu Kemal, aldıkları geri dönüşlerden çok memnun olduklarını söyledi. Ofis çalışanlarının sağlıklarına ve damak tadına çok önem verdiklerini ifade eden Kemal, "Şirket olarak fabrika yemeğinden ziyade daha temalı olan yemekler sunuyoruz. Ayrıca her yemeğe kendi mutfağımızda yaptığımız kemik suyunu ilave ederken, tuz kullanımını minimum seviyeye düşürüyoruz ve hiç şeker kullanmıyoruz. Bizim Çağyemek olarak sağlıklı ve lezzetli yemek hizmeti sunuyoruz" dedi.

"Lezzetli yemek mutlu çalışanlar oluşturuyor"

Çağyemek'in hizmet verdiği ofislerden olan bir diş kliniğinin genel koordinatörü Ayça Alanoğlu, yemek molasının çalışanlar için çok önemli olduğunu, lezzetli yemeklerin çalışanları daha çok motive ettiğini, bu sebeple yemek şirketi seçiminin çok önemli olduğunu söyledi. Çağyemek'in konsept menülerinin çalışanlar tarafından çok beğenildiğini ve bir sonraki gün hangi dünya mutfaklarına ait lezzetlerin geleceğini heyecanla beklettiğini ifade eden Alanoğlu, "Bizim gibi kalabalık çalışan ekipler için yemek süreci çok sıkıntılı olabiliyor çünkü takdir edersiniz ki günün büyük bir bölümünü çalışarak geçiriyoruz ve bir insan için yemek arası o günün ödül ve dinlenme saati gibi oluyor. Bu noktada biz çok fazla firma değiştirdik çünkü ekip kalabalıklaştıkça herkesin damak tadına, seçimlerine uygun bir karar vermek gerçekten zorlaşıyor. Biz, Çağyemek ile tanıştıktan sonra çok uzun süredir bu sıkıntılarımızın hepsinin sona erdiğini gördük çünkü biz sadece Türk yemekleri yemiyoruz, dünya mutfağı yiyoruz. Ekip arkadaşlarım her gün heyecanla bir gün sonra neyin geleceğini bekliyorlar. Lezzetli yemek mutlu çalışanlar oluşturuyor. Bizleri mutlu ediyor. Takdir edersiniz ki dünya mutfaklarının ismi yabancı dilde yazılıyor, menüler geldiğinde dünya mutfaklarının herkes internete giriyor ve ürünün ya da o yemeğin ne olduğunu araştırıyor. Bence Çağyemek şunu yapmış; dünya mutfağının Türk damak tadına yakın lezzetlerini seçmiş ve bizim kültürümüzde dünya mutfağını bir tabakta buluşturmuş. Aslında bir Fransız yemeği yiyorsunuz ama bir Türk olarak asla mutsuz olmuyorsunuz. Aksine bu kadar değişik lezzetleri bugüne kadar neden deneyimlemenizi sorguluyorsunuz. Çok keyifli bir süreç oluyor bizim için.

"Fabrika yemeğinden ziyade temalı olan yemekler sunuyoruz"

Çağyemek'in kurulduktan kısa bir süre sonra oluşturduğu temalar ile dikkat çeken ve talep gören bir şirket olduğunu dile getiren şirket sorumlusu Kemal Özbek; sağlıklı, lezzetli ve farklı kültürlere ait yemeklerin beğeni topladığını söyledi. Türk ve Osmanlı mutfağından Fransa, Macar, İtalyan ve Meksika mutfağına kadar çeşitli ülke lezzetlerinin ofis çalışanlarıyla buluşturulduğunu ifade eden Özbek, "Eskişehir'in butik mutfağı olarak kısa bir sürede birçok firmaya hizmet vermeye başladık. Aldığımız olumlu geri bildirimlerle de işimizi başarılı bir şekilde yaptığımızı görmüş oluyoruz. Menülerimizi hazırlarken, dünya mutfaklarını tercih ediyoruz ve her güne bir tema belirliyoruz. Pazartesi günleri Türk mutfağı, salı günleri dünya mutfağı oluyor ve dünya mutfağı içerisinde İtalyan, Macar, Meksika gibi mutfaklar var. Menümüzde, çarşamba günleri Osmanlı mutfağı veriyoruz, perşembe günleri Fransız, cuma günleri de sokak lezzetleri var. Dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi, çorbalarda ve yemeklerde mutlaka kendi mutfağımızda kaynattığınız kemik sularını kullanıyoruz. Mutlaka marka ürünler olmasına dikkat ediyoruz. Haftanın 3 günü et yemeği çıkartıyoruz ve bu etler firmamıza gelirken frigolu araçlarla geliyor. Sağlık açısından menülerimiz de şekerden dolayı tatlı kullanmıyoruz ve tuz oranını da minimum tutmaya çalışıyoruz. Yemeklerimiz üretilmeden önce menüler belirlenirken uzman kişiler tarafından kontrol edilip, ona göre üretiliyor. Genel geçer yemekler ya da çok kolay yapılan yemeklerden ziyade biraz daha üst seviye yemekler, yani firmalara yönelik yemekler hazırlıyoruz. Çünkü mühendislik ofisleri, diş klinikleri ve hukuk büroları gibi ofislerle çalışıyoruz. Hizmet vermiş olduğumuz büyük firmalarda var ama yine büyük firmalarda bu tarz fabrika yemeğinden ziyade daha temalı olan yemekler sunuyoruz. Geri dönüşler bize daha olumlu geliyor" dedi.