Yer bilimcilerin uğrak noktası: "Yanık Ülke" - Son Dakika
Üye Girişi

Yer bilimcilerin uğrak noktası: "Yanık Ülke"

09.10.2022 11:04

AHMET BAYRAM/KAMİL ALTIPARMAK - Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Manisa'daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, yer bilimcilerin inceleme ve araştırma gezilerine ev sahipliği yapıyor.

AHMET BAYRAM/KAMİL ALTIPARMAK - Antik çağ coğrafyacısı Strabon'un "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Manisa'daki Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı, yer bilimcilerin inceleme ve araştırma gezilerine ev sahipliği yapıyor.

Kula ve Salihli ilçeleri arasındaki jeoparkı, yılda ortalama 30 bin kişi ziyaret ediyor. Ziyaretçilerin önemli bölümünü araştırmacılar ve öğrenciler oluşturuyor.

Turistik amaçla ziyarete gelenlere doğada yürüyüş fırsatı sunan 2 bin 320 kilometrekarelik jeopark, yer bilimcilere de bilimsel çalışma yapma olanağı sağlıyor.

Jeoparkta volkan konileri ve sönmüş lav kalıntılarını inceleyen öğrenciler ve bilim insanları, bölgeden taş örnekleri de toplayabiliyor.

Sandal Divlit Volkan Konisi, bilim insanlarının ilgi odağı

Son olarak 12 bin yıl önce aktif olduğu belirtilen Sandal Divlit Volkan Konisi, yer bilimi alanında çalışan akademisyen ve öğrencilerin en çok vakit geçirdiği noktaların başında geliyor.

Zirvesine 750 metrelik yürüyüş yoluyla ulaşılabilen Sandal Divlit Volkan Konisi'nin binlerce yıldır özelliklerini koruması dolayısıyla yer bilimi açısından büyük öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapan jeopark, son olarak 6-8 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu'nda 72 bilim insanını ağırladı.

"Volkanın nasıl oluştuğu 7'den 70'e herkese anlatılabiliyor"

Manisa Büyükşehir, Kula ve Salihli belediyelerince kurulan Jeopark Belediyeler Birliği, bölgede akademik çalışma yapmak isteyen bilim insanlarına konaklama, ulaşım ve rehberlik desteği verip, jeopark sahasının Avrupa ve UNESCO Jeoparklar Ağı standartlarına uygun biçimde faaliyet göstermesi için gerekli yatırımları yapıp, finansal ve lojistik desteği sağlıyor.

Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, AA muhabirine, yer bilimleriyle ilgilenenlerin, binlerce yıldır yapısı bozulmayan bölgedeki kayaları ve lav kalıntılarını inceleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Yer bilimleri açısından bölgenin önemini vurgulayan Karakuzu, şunları kaydetti:

"Burası volkan konisinin özelliklerini 7'den 70'e tüm ziyaretçilerimize anlatabildiğimiz bir bölge olduğu için hem bilim hem turizm hem de eğitim açısından çok önemli bir bölge. Bu kapsamda ERASMUS, TÜBİTAK, AB projeleri yürütüyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yer bilimleriyle alakalı, coğrafyayla alakalı ya da sadece turizm amaçlı buraya gelenler, bir volkanın nasıl oluştuğunu, neler yaşayıp bu hale geldiğini görüp, anlayabiliyor."

"Burada olmak heyecan verici"

Polonya'dan jeoparka gelen yabancı öğrencilerden Aleksandra Stafiet, volkanik araziyi "fantastik" bulduğunu belirterek, "Türkiye'de ilk kez bulunuyorum ama Türkiye'ye aşık oldum. Bu ülkenin bu kadar güzel olacağını hayal etmemiştik. Gençler ve genç öğrenciler için gerçekten inanılmaz bir fırsat bu." dedi.

Kuzey Makedonyalı Ivana Tosevska da "Birçok tarihi anıt ve yerleri ziyaret ettik. Buradaki tecrübelerim oldukça iyi. Volkanik arazi aktif olmamasına rağmen fotoğraf çektirmek için inanılmaz bir yer ve birçok fotoğraf çektik. Buranın doğal güzelliği var, bu yüzden burada olmak heyecan verici." diye konuştu.

Salihli Bilim Sanat Merkezi Felsefe Öğretmeni Burak Aydoğan da ERASMUS projesi kapsamında Manisa'da ağırladıkları öğrencileri jeoparka getirdiklerini belirterek, "Projeye katılan ülkelerden öğrencilerimizle çevre ve geri dönüşüm aktiviteleri yapıyoruz. Diğer yandan yakın yerlerde bulunan güzel yerlere gidiyoruz. İlk geldiğimiz yer Sandal Divlit Volkan Konisi oldu." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Manisa gündem haberleri | Salihli'de 400 litre sahte içki ele geçirildi Manisa gündem haberleri | Salihli'de 400 litre sahte içki ele geçirildi Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu sona erdi Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu sona erdi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Salihli, Manisa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yer bilimcilerin uğrak noktası: 'Yanık Ülke' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
14:18 Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi
13:56 Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
13:44 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz
13:44 Türkiye'nin EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oldu! Dev takımlardan sıyrıldık
13:43 Estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Taha Duymaz'ın şarkısına eleştiri yağdı
13:25 İngiltere devi Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor
12:57 Kiraların yüzde 200 arttığı Gaziantep'te ev sahiplerinden 'polis kiracı' şartı! İşte bunun nedeni...
12:02 Yüzlerce mezar açılıp kemikler tek tek taşındı! Köylüler yakınlarına son kez dua etti
21:46 AVM'nin terasından düşen genç kadın yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 14:34:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yer bilimcilerin uğrak noktası: "Yanık Ülke" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement