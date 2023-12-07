 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı saat kaça kadar açık? - Son Dakika
Üye Girişi

Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı saat kaça kadar açık?

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un tarihi yarımadasında, Ayasofya'nın güneybatısında yer alır. Tarihi ve turistik bir mekan olan Yerebatan Sarnıcı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biridir.

Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı saat kaça kadar açık?
07.12.2023 - 09:23,  Güncelleme: 09:27
Abone Ol

İstanbul'un eşsiz tarihine tanıklık etmek isteyenler için Yerebatan Sarnıcı, gizemli atmosferi ve etkileyici mimarisi ile büyülüyor. Eğer siz de İstanbul'un derin sırlarını aralamak, tarihin nefesini hissetmek istiyorsanız, Yerebatan Sarnıcı tam da bu amaca hizmet ediyor. İşte, bu eşsiz yapı hakkında merak edilenler ve ziyaretçilere yönelik önemli bilgiler.

YEREBATAN SARNICI KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un tarih kokan surlarının altında yer alıyor. Binlerce yıl öncesine dayanan bu büyüleyici yeraltı yapı, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından inşa edilmiştir. Sarnıç, zaman içinde farklı amaçlar için kullanıldıktan sonra günümüzde turistlerin ilgisini çekiyor.

YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yerebatan Sarnıcı, Kültür Bakanlığı'na bağlı olmadığı için Müze Kart geçerli değildir. Yerebatan Sarnıcı'nda iki farklı fiyat uygulaması vardır:

09.00-18.30 saatleri arasında ücretlendirme

  • Yerli Ziyaretçi: 80 TL
  • Öğrenci: 30

19.30-22.00 saatleri arasında ücretlendirme

  • Yerli Ziyaretçi: 250 TL
  • Öğrenci: 100 TL

YEREBATAN SARNICI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00- 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Bilal Ceran
Sondakika.com - Kültür Sanat
YORUMLAR

Yerebatan Sarnıcı, Turizm, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı saat kaça kadar açık? - Son Dakika


09:45
Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama
09:10
Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz
08:38
Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak
08:17
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur
08:15
Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında
08:11
Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı
07:49
Azerbaycan 5,6 ile sallandı Azerbaycan 5,6 ile sallandı
07:45
İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı

Son Dakika
09:45 Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama
09:10 Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz
08:38 Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak
08:15 Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında
08:17 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur
08:11 Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı
07:49 Azerbaycan 5,6 ile sallandı
07:45 İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı
04:21 Aydın'da kavga: 17 tutuklama
03:28 Hatalı sollama yapan sürücü başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 10:09:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı saat kaça kadar açık? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement