Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı saat kaça kadar açık?

İstanbul'un eşsiz tarihine tanıklık etmek isteyenler için Yerebatan Sarnıcı, gizemli atmosferi ve etkileyici mimarisi ile büyülüyor. Eğer siz de İstanbul'un derin sırlarını aralamak, tarihin nefesini hissetmek istiyorsanız, Yerebatan Sarnıcı tam da bu amaca hizmet ediyor. İşte, bu eşsiz yapı hakkında merak edilenler ve ziyaretçilere yönelik önemli bilgiler.
Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un tarih kokan surlarının altında yer alıyor. Binlerce yıl öncesine dayanan bu büyüleyici yeraltı yapı, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından inşa edilmiştir. Sarnıç, zaman içinde farklı amaçlar için kullanıldıktan sonra günümüzde turistlerin ilgisini çekiyor.
Yerebatan Sarnıcı, Kültür Bakanlığı'na bağlı olmadığı için Müze Kart geçerli değildir. Yerebatan Sarnıcı'nda iki farklı fiyat uygulaması vardır:
09.00-18.30 saatleri arasında ücretlendirme
19.30-22.00 saatleri arasında ücretlendirme
Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00- 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açıyor.
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