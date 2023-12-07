Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti ne kadar? Yerebatan Sarnıcı saat kaça kadar açık?

İstanbul'un eşsiz tarihine tanıklık etmek isteyenler için Yerebatan Sarnıcı, gizemli atmosferi ve etkileyici mimarisi ile büyülüyor. Eğer siz de İstanbul'un derin sırlarını aralamak, tarihin nefesini hissetmek istiyorsanız, Yerebatan Sarnıcı tam da bu amaca hizmet ediyor. İşte, bu eşsiz yapı hakkında merak edilenler ve ziyaretçilere yönelik önemli bilgiler.

YEREBATAN SARNICI KİM TARAFINDAN YAPILDI?

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un tarih kokan surlarının altında yer alıyor. Binlerce yıl öncesine dayanan bu büyüleyici yeraltı yapı, Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından inşa edilmiştir. Sarnıç, zaman içinde farklı amaçlar için kullanıldıktan sonra günümüzde turistlerin ilgisini çekiyor.

YEREBATAN SARNICI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Yerebatan Sarnıcı, Kültür Bakanlığı'na bağlı olmadığı için Müze Kart geçerli değildir. Yerebatan Sarnıcı'nda iki farklı fiyat uygulaması vardır:

09.00-18.30 saatleri arasında ücretlendirme

Yerli Ziyaretçi: 80 TL

Öğrenci: 30

19.30-22.00 saatleri arasında ücretlendirme

Yerli Ziyaretçi: 250 TL

Öğrenci: 100 TL

YEREBATAN SARNICI HANGİ GÜNLER AÇIK?

Yerebatan Sarnıcı, haftanın her günü 09.00- 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açıyor.