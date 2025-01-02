Yerli Filmler Yılın İlk Haftasında Vizyona Girdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yerli Filmler Yılın İlk Haftasında Vizyona Girdi

Sinema salonlarında 4 yerli film izleyiciyle buluşuyor, aksiyon, komedi ve korku türlerinde seçenekler mevcut.

02.01.2025 13:16
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Yılın ilk haftasında, sinema salonlarında aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona dördü yerli, 6 film izleyiciyle buluşuyor.

Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı, Atılgan Gümüş, Eda Akalın, Kevork Malikyan, Macit Koper, Meral Çetinkaya, Metin Coşkun, Sadık Gürbüz, Suna Selen, Vedat Erincin ve Tarık Pabuççuoğlu'nun rol aldığı "Tur Rehberi" yılın ilk gününde izleyiciyle buluştu.

Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği film, rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan bir adamın hikayesini konu ediyor.

"Doğulu"

Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Doğulu", dram ve aksiyon karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Savaş Satış, Onur Akbay, Melih Özkaya, Cansel Elçin ve Duygu Arda'nın oynadığı film, iki arkadaşın uzun yıllar kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kendilerini amansız bir intikam serüveninin içinde bulmasını anlatıyor.

"Acı Kahve"

Nazan Kesal, Buse Buçe Kahraman, Reha Özcan ve Şerif Erol'un başrollerini paylaştığı "Acı Kahve" yarın vizyona girecek.

Soner Sert'in yönettiği komedi ve dram karışımı filmin konusu özetle şöyle:

"Nişan töreni için kız tarafının evinde aileler bir araya toplanır. Kısa sürede gerginliklerini atan aileler rahat tavırlarla sohbet ederken damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu gelişme, toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal meselelere değin bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur. Maskelerin atıldığı bu gecede herkes rolünü layıkıyla yerine getirmeye çalışacaktır."

"Oh, Canada"

Paul Schrader tarafından çekilen "Oh, Canada", Vietnam Savaşı'nda askerlik yoklamasına girmemek için Kanada'ya kaçan Kanadalı-Amerikalı bir solcu olan, ölümün eşiğindeki, işkence görmüş bir yazarın hayatını inceliyor.

Richard Gere'in başrolünde oynadığı filmde Uma Thurman, Jacob Elordi, Victoria Hill, Michael Imperioli, Caroline Dhavernas, Penelope Mitchell, Kristine Froseth ve Megan MacKenzie rol aldı.

"Nosferatu"

Robert Eggers'ın ünlü sinemacı F. W. Murnau'nun 1922 yapımı aynı isimli klasiğinden uyarladığı "Nosferatu", bir genç kadına aşık olan ve daha önce hiç anlatılmamış bir dehşete neden olan korkunç vampir arasındaki takıntının gotik hikayesini işliyor.

Ağırlıklı olarak fantastik unsurlar taşıyan filmin oyuncu kadrosunda Bill Skarsgard, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Ralph Ineson ve Simon McBurney yer alıyor.

"Hüddam 5: Zuhur"

Utku Uçar'ın çektiği, Sevim Oyar, Eser Ağçalı ve Engin Yüksel'in oynadığı "Hüddam 5: Zuhur", yeni yılın ilk haftasında yerli korku filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yerli Filmler Yılın İlk Haftasında Vizyona Girdi - Son Dakika

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