Yeşil çay pudralı "Rize enişte lokumu" damakları tatlandırıyor - Son Dakika
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Yeşil çay pudralı "Rize enişte lokumu" damakları tatlandırıyor

08.04.2022 11:01

Rize'ye özgü lezzetlerden biri olan "enişte lokumu" adlı kurabiyenin yeşil çay pudralısı da damakları tatlandırmaya başladı.

Rize'ye özgü lezzetlerden biri olan "enişte lokumu" adlı kurabiyenin yeşil çay pudralısı da damakları tatlandırmaya başladı.

Rize Belediyesinin başvuru su ile 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "enişte lokumu", kentte yıllardır düğünlerde davetliler için hazırlanıyor ayrıca düğün sonrasında damada gönderilen bohça içinde yer alıyor.

Uzunluğu 15 santimetre, kalınlığı 2 santimetre ve ağırlığı 125-135 gram olan rulo şeklindeki kurabiye tereyağı, un, toz şeker, su, kabartma tozu, yumurta ve limon kullanılarak üretiliyor.

Geçmişi 1800'lü yıllara dayandığı belirtilen kurabiye, Rize'nin mutfak kültüründe ve evlenme gelenekleri arasında önemli yere sahip.

Daha önce sadece yapılan kurabiye artık ticari amaçla da hazırlanıyor. Son olarak Rize'de bir pastane, "Yeşil çay pudralı enişte lokumu" üreterek tüketicilerin beğenisine sundu.

Yeşil çaylı, sade, cevizli, fındıklı ve üzümlü üretiliyor

Pastane işletmecisi Mümin Topal, AA muhabirine, çeşitli fuarlara katılarak Türkiye genelinde "enişte lokumu"nu tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

"Enişte lokumu"na ramazan ayı öncesi ilgi duyulduğunu ifade eden Topal, "İnternet üzerinden de satış yapıyoruz. Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve diğer illerden talepler geliyor. Yeşil çaylı, sade, cevizli, fındıklı ve üzümlüsü olmak üzere beş çeşit olarak yapmaktayız. Rize çay ile ünlü olduğu için yeşil çay pudrasını lokum ile birleştirerek farklı bir tat ortaya çıkardık." diye konuştu.

Topal, "enişte lokumu"nu özel tereyağı ile yaptıklarını belirterek, "Ununu özel olarak alıyoruz. 60 gün boyunca bayatlamıyor." dedi.

Bursa'da yaşayan Kadriye İnce ise Rize'den dönmeden önce lokum aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bursa'da bir festivale katılmıştım, orada almıştım. Herkese tavsiye ediyorum. Eşim ve çocuklar da çok seviyor. Yaşadığım sürece Rize'ye gelip alacağım. Bursa'da arkadaşlara da veriyorum, onlar da seviyor. Rize'ye gidince al diyorlar."

Pasta ustası Esra Sandalcı da kurabiyenin yapılışını şöyle anlattı:

"Tereyağının içine pudra şekeri, yoğurt, kabartma tozu, yumurta, un, çok azıcık da tuz koyuyoruz. Sıvı olan malzemeleri kazanda çırpıyoruz. Daha sonra ununu koyarak hamur elde ediyoruz. Onları şekillendiriyoruz. Pişirmek için tepsiye koyup fırına pişirmeye veriyoruz. Pişirme ise yaklaşık 40 dakika sürüyor."

Yeşil çay pudralı Rize enişte lokumu damakları tatlandırıyor
Yeşil çay pudralı Rize enişte lokumu damakları tatlandırıyor
Yeşil çay pudralı Rize enişte lokumu damakları tatlandırıyor

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Türkiye, Bursa, Türk, Rize, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yeşil çay pudralı 'Rize enişte lokumu' damakları tatlandırıyor - Son Dakika


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