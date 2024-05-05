Yeşilay Derneği Konya Şubesi Bisiklet Turu Düzenledi

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Yeşilay Derneği Konya Şubesi "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na, yağmurlu havaya rağmen çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Yeşilay Derneği Konya Şube Başkanı Zeliha Üstün Argon, etkinliğin amacının bisikletseverleri bir araya getirerek, sağlıklı yaşam bilincinin artmasına katkıda bulunmak oluğunu belirterek, "Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiğimiz Yeşilay Bisiklet Turu'nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız." dedi.

Meram Devlet Hastanesi önünde başlayan tur, Meram Yıldız Köşkü önünde sona erdi.