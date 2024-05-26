Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit Şanlıurfa'da söyleşiye katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit Şanlıurfa'da söyleşiye katıldı

Yeşilçam\'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit Şanlıurfa\'da söyleşiye katıldı

Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşide sevenleriyle buluştu. Koçyiğit, Şanlıurfa'nın kültür, edebiyat ve sanata olan ilgisinden çok mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk sinemasının halkla bütünleştiğini ve sevginin sanatçılar için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

26.05.2024 11:51
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı.

Usta oyuncu Koçyiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festivalde Şanlıurfalı sevenleriyle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde söyleşi gerçekleştiren Koçyiğit, daha önce gelip gördüğü kentin edebiyata, kültüre ve sanata ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Türk sinemasının halkla bütünleştiğine işaret eden Koçyiğit, insanların sevgisini hak edebilmek için çok çalıştığını anlattı.

Sevginin sanatçılar için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Hayat, birbirimizi anladıkça, bir arada oldukça, birbirimize sevgimizi gösterebildikçe güzelleşiyor. Hepiniz hoş geldiniz, çok mutluyum. İyi ki beni davet ettiniz. Tabii ki Şanlıurfa'ya ilk gelişim değil defalarca bu kenti ziyaret ettim. En son geldiğimde de Göbeklitepe'yi ziyaret etmek nasip olmuştu ama şimdi tekrar geleceğim, bu sefer de Karahantepe için geleceğim, orayı da çok merak ediyorum. Fırsat buldukça zaten geliyorum. Gerçekten Şanlıurfa çok bereketli bir şehir çok severek geldiğim bir şehrimiz, iyi ki buradayım."

Usta oyuncu Koçyiğit, sinema hayatının ayrıntılarına ilişkin de bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit Şanlıurfa'da söyleşiye katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit Şanlıurfa'da söyleşiye katıldı - Son Dakika
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