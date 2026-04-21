Yeşilyurt\'tan Anneler Günü Şiir Yarışması

21.04.2026 15:09
Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi, Mayıs Ayının ilk haftasında kutlanacak olan Anneler Günü'nün anlam ve önemine yakışır özel bir etkinliğe imza atıyor. "Kalbimin En Güzel Şiiri: Annem" temalı şiir yarışmasıyla, annelere duyulan sevginin ve bağlılığın en içten ifadelerle kaleme alınması hedefleniyor.

Toplumsal değerlerin yaşatılması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve sanat yoluyla duyguların ifade edilmesine katkı sunmayı amaçlayan yarışma, her yaştan katılımcıya açık olacak. Duygu yüklü dizelerin yarışacağı etkinlikte, annelere duyulan sevgi kelimelerle hayat bulacak.

Anne sevgisi şiirlerle taçlanacak

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, annelerine olan sevgi, saygı ve minnet duygularını anlatan özgün şiirlerini hazırlayarak başvuruda bulunabilecek. Katılımcıların eserlerinde samimiyet, özgünlük ve anlatım gücü ön planda değerlendirilecek.

Yarışma sonunda dereceye giren eser sahipleri ise önemli ödüllerle taçlandırılacak. Buna göre; birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye 7 bin 500 TL para ödülü verilecek.

Başvurular 5 Mayıs'a kadar devam edecek

Şiir yarışmasına başvurular 5 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Katılımcılar, hazırladıkları eserleri [email protected] adresine göndererek yarışmaya katılım sağlayabilecek. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler ise 0530 260 56 77 numaralı iletişim hattını arayabilecek.

Ödül töreni 11 Mayıs'ta

Yarışmanın sonuçları, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.30'da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek özel bir programla açıklanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek ödül töreninde dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edilecek.

"Annelerimiz, sevginin, fedakarlığın ve merhametin en güzel timsalidir"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yarışmaya tüm sanatseverleri davet ederek, "Annelerimiz; sevginin, fedakarlığın ve merhametin en güzel timsalidir. Onların kalbimizdeki yeri kelimelerle anlatılamayacak kadar kıymetlidir. Bu anlamlı yarışmayla amacımız, annelerimize duyduğumuz derin sevgiyi şiirlerin zarif diliyle ifade etmek, duygularımıza tercüman olacak eserleri gün yüzüne çıkarmaktır. İnanıyorum ki kaleme alınacak her bir şiir, bir annenin yüreğine dokunan en özel armağan olacaktır. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyor, ebediyete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle anıyorum. Yarışmaya katılacak olan tüm hemşehrilerimize şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

