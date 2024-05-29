Yıldırım Bayezid Türbesi'nde 618 yıllık örtü yenilendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yıldırım Bayezid Türbesi'nde 618 yıllık örtü yenilendi

Yıldırım Bayezid Türbesi\'nde 618 yıllık örtü yenilendi

Osmanlı'nın 4'üncü sultanı Yıldırım Bayezid'e ait olan 618 yıllık türbenin örtüsü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek sandukaya serildi. Yıldırım Külliyesi bünyesinde bulunan türbenin örtüsü, geleneklere uygun olarak hazırlandı ve alt kısmında bilgi notu saklandı. Tören, Bursa Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

29.05.2024 21:10
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Osmanlı'nın 4'üncü sultanı, Yıldırım Bayezid'e ait 618 yıllık türbenin yenilenen örtüsü düzenlenen törenle sandukaya serildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan külliyelerden olan Yıldırım Külliyesi bünyesindeki türbenin örtüsü Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa Olgunlaşma Enstitüsüne yeniden yaptırıldı.

Geleneklere, üzerlerindeki teknik ve desenlere uygun olarak hazırlanan örtünün alt kısmına gelecekteki araştırmacı ve yenilenmesini sağlayacak ekiplere yol göstermesi amacıyla bilgi notu saklandı. Örtünün hat yazıları ise Hattat Hüseyin Kutlu tarafından hazırlandı.

Yıldırım Bayezid Türbesi önündeki törene, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Vali Mahmut Demirtaş ve Başkan Mustafa Bozbey tarafından türbeye verdiği katkılardan dolayı iş insanı Önder Matlı ve Bursa Olgunlaşma Enstitü Müdürü Nilüfer Karakoç'a plaket takdim edildi.

Daha sonra protokol üyelerince puşide örtüsü dualar eşliğinde sandukaya serildi.

Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1406 yılında yaptırılan türbede, Yıldırım Bayezid, Musa Çelebi, İsa Çelebi ve iki kadına ait olmak üzere toplam beş adet sanduka yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yıldırım Bayezid Türbesi'nde 618 yıllık örtü yenilendi - Son Dakika

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