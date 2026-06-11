Yıldırım'da çocuklar tiyatro ile hem eğlendi hem öğrendi - Son Dakika
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Yıldırım'da çocuklar tiyatro ile hem eğlendi hem öğrendi

Yıldırım\'da çocuklar tiyatro ile hem eğlendi hem öğrendi
11.06.2026 14:11  Güncelleme: 14:12
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Bursa Yıldırım Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla büyümesi için 'Bir Yüzgeç Hikayesi' adlı çevre bilinci temalı tiyatro oyununu ücretsiz sahneledi. Minik izleyiciler hem eğlendi hem de plastik atıkların deniz canlılarına etkisini öğrendi.

Bursa'da çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesini hedefleyen Yıldırım Belediyesi, minik izleyicilere ücretsiz tiyatro keyfi sunuyor.

Yıldırım Belediyesi, çocukların sanata olan ilgisini artıracak ve kültürel gelişimlerini destekleyecek etkinliklerine yenisini ekledi. 'Bir Yüzgeç Hikayesi' adlı çocuk tiyatrosu, Yıldırım'da minik izleyicilerle buluştu. Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun, eğlenceli hikayesi ve renkli sahne performanslarıyla beğeni topladı. Plastik atıkların deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerini eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan oyun, çocuklara çevre bilinci kazandırdı. Salonu dolduran minikler, hem keyifli vakit geçirdi hem de çevrenin korunmasına ilişkin önemli bilgiler edindi.

Yıldırım'da çocuklar sanatla büyüyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür sanat etkinliklerinin çocukların gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, "Tiyatro çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor ve algılarını güçlendiriyor. Yıldırım'da her çocuğumuzun kültür ve sanatla büyümesini önemsiyoruz. Çocuklarımızın ufkunu genişletecek ve gelişimlerine katkı sunacak etkinliklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yıldırım'da çocuklar tiyatro ile hem eğlendi hem öğrendi - Son Dakika

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