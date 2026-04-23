Yıldırım\'da çocukların bayramı şölene dönüştü

Yıldırım Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da büyük bir coşku ve katılımla kutladı.

Yıldırım Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen kutlama programına katılan çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, bayramın neşesi Yıldırım'ın dört bir yanına yayıldı. Etkinlik alanında kurulan özel oyun ve gösteri alanlarında çocuklar; at binme deneyiminden geleneksel sokak oyunlarına, tahta bacak gösterisinden Hacivat ve Karagöz oyununa kadar pek çok aktiviteyle eğlenceli vakit geçirdi. Masal anlatımları ve sahne performanslarıyla adeta bir şenlik havasına bürünen programda, Lemi Abi ve Zuzi Şov'un sahne aldığı anlar ise çocukların en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı.

"Çocuklarımız hazinemizdir"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, etkinlik alanını gezerek miniklerle ve aileleriyle bir araya geldi. Bayram coşkusuna ortak olan Başkan Yılmaz, "23 Nisan, milletimizin bağımsızlık meşalesini yaktığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiği müstesna bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi, onlara duyulan güvenin ve sevginin en somut göstergesidir. Yıldırım Belediyesi olarak bizler de geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yüzündeki bir tebessümü her şeyin üstünde tutuyoruz. Çocuklarımız bizim en büyük hazinemiz, yarınlarımızın mimarlarıdır. Onların nitelikli, donanımlı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün burada gözlerindeki o parıltıyı görmek bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA