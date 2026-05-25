Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz\'dan Kurban Bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının önemine dikkat çekti.

Bayramların toplumun ortak değerlerini güçlendiren, gönülleri birleştiren ve yardımlaşma kültürünü büyüten özel zamanlar olduğunu belirten Yılmaz, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yılmaz, "Manevi iklimiyle gönüllerimizi kuşatan bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; sevginin, saygının, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerdir. Bizler de Şehitkamil'de hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesi için bayram öncesinde ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürdük. Yaklaşık bir haftadır ekiplerimiz mahalle mahalle dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştı. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinledik, eksikleri birlikte gidermeye gayret ettik. Biz bu şehrin sadece yollarından, parklarından değil; insanının huzurundan, mutluluğundan ve sofrasındaki bereketten de sorumluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramın; ülkemize huzur, sağlık, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP