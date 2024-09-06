Yoğurt dolu tepsiye kafalarını sokup altın aradılar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yoğurt dolu tepsiye kafalarını sokup altın aradılar

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Mersin'de düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' kapsamında en iyi yoğurt yapma ve yeme yarışması düzenlendi. Yarışmacılar yoğurt dolu tepsiye kafalarını sokarak altın aradılar.

06.09.2024 10:01  Güncelleme: 10:11
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Yoğurt dolu tepsiye kafalarını sokup altın aradılar

Mersin'de bu yıl 51'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' etkinlikleri kapsamında en iyi yoğurt yapma ve yeme yarışması düzenlendi

MERSİN - Mersin'de bu yıl 51'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali' etkinlikleri kapsamında en iyi yoğurt yapma ve yeme yarışması düzenlendi. 10 kilo yoğurt dolu tepsiye kafalarını sokup altın arayan yarışmacılar renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye bağlı Göksu Irmağı kenarında Emekliler Kıraathanesinde düzenlenen en iyi yoğurt yapma yarışmasında,10 yarışmacı dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar, Türkülere de konu olan ve evde hazırlayarak getirdikleri yoğurtlarını çeşitli sunumlarla jüriye sunarak tam not almaya çalıştılar. Yarışmacıların evlerinde özenerek yaptıkları yoğurtların yapılış tekniğine, sütün özelliklerine, hijyenine, sunumuna, koku ve tadına bakarak değerlendirme yapıldı. Yoğurt yapma yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

En iyi yoğurt yeme yarışmasında ise yarışmacılar, büyük bir tepsi içerisine dökülmüş 10 kilo yoğurt içerisindeki çeyrek altını ağızları ile bulmaya çalıştı. Yarışmaya, halk arasından seçilen 5 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar büyük tepsi içerisindeki yoğurdun içinden ağızlarıyla çeyrek altını bulmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika ağızları ile yoğurt içindeki çeyrek altını arayan yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde yüzleri ve kafaları tamamen yoğurtla kaplandı.

Kültür Haftası nedeniyle ilçede bulunan yabancı halk oyunları gruplarının sunduğu gösteriler ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gösterileri biten topluluklara ve vatandaşlara uğruna türküler yapılan meşhur Silifke yoğurdu ikram edildi.

Yoğurt deyince akla Silifke yoğurdunun geldiğini söyleyen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Yoğurt yarışmamızı gerçekleştirdik. Silifke deyince akla yoğurt gelir. Yoğurdumuz coğrafi tescilini de almıştır. Yarışma sonrası tüm misafirlerimize yoğurt ikram ettik. Silifke'ye gelen herkes Silifke'nin yoğurdunu her yerde bulup tadabilirler. Festivalimize güzellik katan bir yarışma oldu. En renkli etkinliğimizden biri oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yoğurt dolu tepsiye kafalarını sokup altın aradılar
Kaynak: İHA

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