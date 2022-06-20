"Yollardayız - Gezici Kültür Merkezi" Azez'den yola çıktı

Eğitici Valideler Derneği (EVADER) tarafından, İçişleri Bakanlığının destekleri, Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla gerçekleştirilen "Yollardayız - Gezici Kültür Merkezi" çocukları sevindirmeyi amaçlıyor.

EVADER'den yapılan açıklamaya göre, 14 metre uzunluğunda ve 20 farklı atölyenin yapılabileceği şekilde tasarlanan Gezici Kültür Merkezi, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Yunus Emre Enstitüsü'nün önünde yapılan törenle yola çıktı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kilis Valisi Recep Soytürk, Azez Yerel Meclis Başkanı Muhammed Kenno, Özgür Halep Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Abdülaziz El Dugayim, Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, EVADER Başkanı Hatice Çakmak ve birçok davetli katıldı.

Törende çocuklar için patlamış mısır, pamuk şeker dağıtılıp bununla birlikte eğlenceli etkinlikler de yer aldı.

Suriye güvenli bölgenin tüm şehirlerinde kültürel iletişim faaliyetlerini sürdürecek gezici eğitim merkezi, savaş mağduru çocuk ve gençlerin eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamanın yanı sıra çatışmanın doğurduğu travmaları da eğitim aracılığıyla en aza indirgemeyi hedefliyor.

Merkezde fen bilimleri atölyesinden, masal atölyesine, hayal gücü atölyesinden afet yönetimi atölyesine kadar kapsamlı eğitimlerin yapılması planlanıyor.