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Son dakika haberleri! Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar

17.01.2022 11:45

Son dakika gelişmesine göre Erzincan'da sağlık ekipleri, yolu kardan kapalı olduğu için sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların aşı taleplerini, paletli ambulansla yaptıkları uzun ve zorlu yolculuk sonrasında karşılıyor.

Erzincan'da sağlık ekipleri, yolu kardan kapalı olduğu için sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların aşı taleplerini, paletli ambulansla yaptıkları uzun ve zorlu yolculuk sonrasında karşılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca görev yapan sağlık ekipleri, kar, kış, yağmur, çamur demeden tüm olumsuzluklara rağmen aşı çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlıkçılar, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentteki yüksek kesimli köylerde yaşayan ve yolları kardan kapadığı için sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların aşı taleplerine de paletli ambulansla yetişiyor.

AA ekibi, hava muhalefetine rağmen aşıyı vatandaşın ayağına götüren sağlık ekiplerinin bu hizmeti yerine getirirken yaşadığı zorlu yolculuğu görüntüledi.

Karlı yolları, zorlu geçitleri aştılar

Kemah İlçe Hastanesine, Koçkar köyünden telefonla gelen aşı talebi üzerine harekete geçen ekipler, 20 kilometre mesafedeki yüksek rakımlı bölgeye doğru yola çıktı.

Karla kaplı yollardan ve bir tarafı uçurum yüksek rakımlı geçitlerden geçen ekipler, 1 saatlik zorlu yolculuğun ardından köye ulaştı.

Ekipler, köylülerin talepleri doğrultusunda hatırlatma dozlarını yaptırmak isteyen vatandaşları evlerinde aşıladı.

Kemah Devlet Hastanesi Başhekimi Agah Özdemir, AA muhabirine, salgın ülke gündeminden çıkana kadar aşılama çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Hatırlatma doz aşılarını yaptıramayan vatandaşlar için Koçkar köyüne geldiklerini ifade eden Özdemir, "Vatandaşlarımız bize muhtar vasıtasıyla müracaatta bulundular. Hava şartlarından dolayı ilçeye gelemeyen vatandaşlarımızı paletli ambulansla ulaşarak aşıladık." dedi.

"Aşılarla Kovid-19 sürecini nihayetlendirmeyi düşünüyoruz"

Aşı çalışmalarında görevli sağlıkçı Adem Yavuz Zengin ise vatandaşın talebi üzerine paletli ambulansla yola çıktıklarını anlattı.

Köydeki 15 vatandaşı aşıladıklarını belirten Zengin, "Gelirken tabii soğuk kış şartları vardı. Çetin bir yerdi ama Koçkar halkının bizi sıcak karşılaması içimizi ısıttı. Allah'ın izniyle bu aşılarla Kovid-19 sürecini nihayetlendirmeyi düşünüyoruz. Halkımız da bu konuda bize destek verdiği müddetçe inşallah bu hastalığı yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Koçkar Köyü Muhtarı Alaattin Yılmaz da köyde hatırlatma doz aşı zamanı gelen kişilerin hava şartlarından dolayı ilçeye gidemediğini aktardı.

Telefonla aradıkları 112 Servis ekiplerinin hemen köye geldiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sağlık ekipleri gelirken yollarda bayağı badireler atlatmışlar. Burada yaşlı insanlara bu hizmeti yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarının hepsine Allah güç kuvvet versin. Devletimizin ne kadar büyük olduğunu da bize hissettirmiş oldular. Aşı ve yol için bir kuruş para vermeden vatandaşlarımızın ihtiyaçları yerinde görüldü. Devletimizden Allah razı olsun. Allah yokluğunu göstermesin. Vatanımız milletimiz sağ olsun."

Son dakika haberleri! Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar
Son dakika haberleri! Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar
Son dakika haberleri! Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar

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Erzincan, Hisarcık, Mevla, Aşı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yolu kardan kapanan köylerdeki aşı taleplerine paletli ambulansla yetişiyorlar - Son Dakika
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