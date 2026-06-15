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Yöresel Kıyafetler Modernize Edildi

Yöresel Kıyafetler Modernize Edildi
15.06.2026 10:23
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Nazilli'de ata mirası kıyafetler, yapay zeka ile günümüze uyarlanarak yeniden tasarlandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ata mirası yöresel kıyafetler yapay zeka desteği ile modernize edilerek güncel yaşama kazandırıldı.

Nazilli Halk Eğitim Merkezi'nde yürütülen "Geçmişten Geleceğe Yöresel Kıyafetlerimize Modern Bir Dokunuş" projesiyle, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait geleneksel kıyafetler günümüz modasına uyarlanarak yeniden hayat buldu. Peştemalden bürgüye kadar birçok ata mirası kumaşları yapay zeka desteği ile güncel kullanıma uygun bir tasarım oluşturduklarını ifade eden Nazilli Halk Eğitim Merkezi'nde Moda Tasarım, Giyim Üretim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapan Arzu Hasgül, "Sandıkta atıl bekleyen peştamalden bürgüye, ehrama ne kadar kumaş varsa onlarla bir tasarım hazırlamaktı amacım. Amaç, burada geleneksel kumaşları güncel yaşamımıza nasıl taşıyabiliriz oldu. Çünkü bunlar yıllarca sadece sarılma, örtünme üzerine kullanılan kumaşlardı. Bunlarla ne yapabilirim dedim ve böyle başladı. Bunu tabii ki 3D yapay zeka modelleme ile de nasıl modernize edebiliriz dedik ve ilk önce gördük sonra ürettik ve çok iyi bir tasarım oluşturduk" dedi.

"Bu kıyafetlerimizi yeni nesillere aktarmaya çalıştık"

Nazilli Halk Eğitim Merkezi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Çelik ise "Nazilli Halk Eğitim Merkezi olarak, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yılda bir kez düzenlenen Hayat Boyu İyi Uygulama Örnekleri yarışmasına katıldık. Bin tane Halk Eğitim Merkezi, 32 tane Olgunlaşma Enstitüsü arasında ilk 10'a dereceye girdik. Projemizin adı "Geçmişten Geleceğe Yöresel Kıyafetlerimize Modern Bir Dokunuş" Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki bu kıyafetlerimizi, kursiyerlerimizin sandıklarında bulunan atıl vaziyetteki kıyafetlerimizi modernize ederek bu proje haline getirdik. Daha sonra dijital tasarımlarla yani yapay zeka uygulamalarını kullanarak 3D manken modelleme yöntemini kullanarak, sanal mankenler üzerine giydirdik. Bu sayede kursiyerlerimiz hem yöresel kıyafetlerimizi modernize etmiş oldu hem de dijital becerilerini gerçekleştirmiş oldular. Kültürel mirasımızdan esinlenerek bu kıyafetlerimizi yeni nesillere aktarmaya çalıştık. Sandıklarımızda bulunan atıl pozisyondaki Türkiye'nin hemen hemen her bölgesine ait kıyafetlerimizi modernize ederek güncel tasarımlara dönüştürdük. Günümüzde kullanılabilir motiflerin geçmişteki kültürel mirasımızdan esinlenerek yeni kıyafetlerimize uyarlamış olduk" dedi.

Proje ile geçmişin izlerini taşıyan geleneksel motifler, modern tasarım anlayışıyla harmanlanarak hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlarken bir yandan da kültürel miras kumaşların gelecek nesillere ulaşması için farkındalık oluşturdu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yapay Zeka, Teknoloji, Nazilli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yöresel Kıyafetler Modernize Edildi - Son Dakika

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