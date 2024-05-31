Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firaki için Yozgat'ta anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firaki için Yozgat'ta anma programı düzenlendi

Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firaki için Yozgat\'ta anma programı düzenlendi

Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firaki için Yozgat'ta anma programı düzenlendi. Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti ve Firaki'nin Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kentpark'taki büstüne çiçek bıraktı. Vali Özkan, Türk milletinin tarihindeki önemli şahsiyetlere vurgu yaparak, Türkmenistan'da Mahtumkulu'nun da Anadolu'ya maya çaldığını belirtti. Büyükelçi Ishanguliyev ise Mahtumkulu Firaki'nin Türk dünyasının ünlü şairi ve düşünürü olduğunu vurgulayarak, 2024 yılının Mahtumkulu Firaki Anma Yılı olarak ilan edildiğini söyledi.

31.05.2024 12:21
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Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firaki için Yozgat'ta anma programı düzenlendi.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, "2024 Mahtumkulu Firaki Anma Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Vali Özkan, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Büyükelçi Ishanguliyev ve beraberindeki heyet, Firaki'nin Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kentpark'taki büstüne çiçek bıraktı.

Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin tarihinde Dede Korkut'tan Hemedani'ye, Yesevi'den Hacı Bektaş'a, Mevlana'dan Hacı Bayram'a ve Türkmenistan'da Mahtumkulu, Azerbaycan'da Vahapzade'ye kadar Anadolu'ya maya çalan nice gönüllerin olduğunu söyledi.

Özkan, "İnşallah bu yiğitlerimiz, bu gönüllerimiz oldukça Türk milleti, dünya coğrafyası üzerinde her daim kadim kalacak. Türk milletinin mayasına maya katan, birliğine bütünlüğüne, büyüklüğüne gönül veren tüm ermişleri, erenleri bir kez daha yad ediyorum. Büyükelçimizi de ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.

Büyükelçi Ishanguliyev ise "Bugün biz Yozgat'ta güzel bir parkta bulunan, Türkmen halkının ünlü şairi, düşünürü Mahtumkulu Firaki'nin büstüne çelenk bırakma töreni için geldik. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'a, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'a şükranlarımı sunuyorum. Her sene bu tören Yozgat'ta yapılıyor, bunun için de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahtumkulu Firaki sadece Türkmen halkının değil tüm Türk dünyasının ünlü şairi ve düşünürüdür. 2024 yılı Türk dünyasında Mahtumkulu Firaki Anma Yılı olarak ilan edildi." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkmenistanlı şair Mahtumkulu Firaki için Yozgat'ta anma programı düzenlendi - Son Dakika

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