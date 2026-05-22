Türk Mutfağı Haftası'nda Yozgat'ın geleneksel lezzetleri tanıtıldı

22.05.2026 13:10  Güncelleme: 13:18
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda yöresel lezzetler tanıtıldı, ikramlar dağıtıldı ve 'Anne Kurabiyesi Yarışması' yapıldı.

Türk mutfağının köklü geçmişini, geleneksel lezzetlerini ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla Yozgat'ın yöresel lezzetleri tanıtılarak vatandaşlara ikramlar dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 21-27 Mayıs tarihleri arası Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda belediyeler, sivil toplum kuruluşları, restoranlar ve işletmeler tarafından yöresel lezzetlerin tanıtımı ve ikramı yapıldı.

Yozgat denilince akıllara gelen arabaşı çorbası, kavurga, gilik köfte, haside tatlısı, un helvası, yufkalı bulgur pilavı, incir uyutması sunulan lezzetler arasında yer aldı. Stantlarda Yozgat'a özgü el işi ürünler, ikramlıklar, hediyelik eşyalar da satışa sunuldu.

Programa katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan testi kebabını kırdı. Testi kebabının kırılması esnasında çekicin kırılması izleyenleri gülümsetti. Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan Vali Özkan, "Geleneksel Türk mutfağını Yozgat yöresiyle birlikte insanımızın özellikle hanımefendilerin katkılarıyla bugüne taşımış oluyoruz. Bugün bütün ilçelerimizden yöresel yemek üreten restoranlarımızdan evlerindeki hanımefendilere kadar herkesin katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Az önce testimizi kırdık. Yozgat tandırımızı, Yozgat madımağını, böreklerini, anne kurabiyelerini hepsini gördük ve tadına bakmak nasip oldu. Katılan, katkı sunan arkadaşlarımıza, belediyelerimize ve de annelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Etkinlikte geleneksel tariflerin yaşatılması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen 'Anne Kurabiyesi Yarışması'nda katılımcılar, hazırladıkları geleneksel anne kurabiyeleriyle jüri karşısına çıktı. Derece alan ilk 3 yarışmacıya ödülleri takdim edildi. - YOZGAT

