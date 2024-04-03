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Yozgat'ta Zimem Defteri geleneği ile 5 bakkalın 67 bin lira borcu ödendi

YOZGAT - Yozgat'ta 'Zimem Defteri' geleneği ile 5 mahalle bakkalına olan toplam 67 bin lira borç kapatıldı.

Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve "Veresiye Defteri" anlamına gelen "Zimem Defteri" uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor.

Yozgat'ta 4 yıl önce ramazan ayında başlatılan uygulama bu yıl da devam ediyor. Uygulama ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen ailelerin mahalle bakkallarına olan veresiye hesapları tespit ediliyor. Mahalle bakkallarında ihtiyaç sahibi vatandaşların borçları hayırseverlerin bağışları ile ödeniyor. Bu çerçevede iş insanı Gülşen İtik, Yozgat'ın farklı mahallelerinde 5 bakkalın veresiye defterini satın alarak mahalle sakinlerinin borçlarını kapattı. İtik mahalle bakkallarına olan toplam 67 bin liralık borcu kapatarak Zimem Defteri geleneğini sürdürüyor.

Fatih Mahallesi bakkallarından Ayhan Öcal, "Bakkal veresiye defterimizi hayırsever vatandaşımızı gelip, ödeme talebinde bulundu. 7 bin 350 lira borç vardı, 6 bin 500 liraya anlaştık, defterimizin hesabını kapatarak kendilerine teslim ettik. Bu bir Osmanlı geleneği, ramazan aylarında bu gelenek devam ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Fatih Canbolat isimli bakkal sahibi de, "Hayır severlerimize teşekkür ediyorum, mahalledeki ihtiyaç sahiplerimizin borçlarının ödenmesi çok güzel. Onlara da bir bayram hediyesi oldu. Yaklaşık 40 kişinin borcu vardı, 24 bin liraydı, bugün itibariyle borçları ödendi. Defteri hayır sahibimize teslim ettik." şeklinde konuştu.

İş insanı Gülşen İtik ise ramazan ayının maneviyatını yaşamak adına Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri geleneğini 4 yıldır sürdürdüklerini belirterek, "Valimiz Mehmet Ali Özkan'ın başlatmış olduğu ve dört yıldır geleneksel olarak Yozgat Sanayici ve İş Adamları Dernek üyeleri olarak mahallelerin borcunu kapatıyoruz. Bu yıl da ramazan ayında 5 bakkalın borcunu kapattık. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizi tanımadan biz onlara destek oluyoruz. Hem de Osmanlı geleneği olan bu güzel geleneği yerine getirmiş oluyoruz. Toplamda 5 defter satın aldık ve 67 bin TL ödeme yaptık." ifadelerine yer verdi.