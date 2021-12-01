Üye Girişi
Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor - Son Dakika

Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor

01.12.2021 20:42

Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor Dünyanın birçok ülkesindeki antika saat tutkunları, arızalı antika saatleri tamir ettirmek için Yozgat'taki Yalçın ustaya ulaşıyor Yozgat'ta antika saat tutkunu Yalçın Meral, 16.

Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor

Dünyanın birçok ülkesindeki antika saat tutkunları, arızalı antika saatleri tamir ettirmek için Yozgat'taki Yalçın ustaya ulaşıyor

YOZGAT - Yozgat'ta antika saat tutkunu Yalçın Meral, 16. yüzyılda Osmanlı döneminde İngiliz ve Fransız saat ustalarınca üretilen ve koleksiyonerlerin bugüne kadar yaptırmak isteyip de yaptıramadığı antika cep saatlerinin eksik ya da bozulmuş parçalarını üreterek, onarıyor.

Meral, 4 asrı devirmiş antika değerindeki saatlerden gelecek 'tik tak' sesi için bazen haftalar bazen de aylar süren bir tamirat gerçekleştiriyor.

İlkokul çağında saat ustası amcası ve babası tarafından saat tamirini öğrenen 46 yaşındaki Yalçın Meral, aldığı çeşitli eğitimlerle sanatını severek devam ettiriyor. Meral, 16 yüzyılda Osmanlı pazarında yer alan İngiliz ve Fransız ustalar tarafından tamamen el işçiliği ile üretilen antika değerindeki cep saatlerinin tamir ve onarımını yapıyor. Antika saat tamirciliğini hobi olarak yapan Yalçın, 16. yüzyıldan günümüze kadar gelen 300-400 yıllık çalışmayan, işlevini kaybetmiş antika saatlerin eksik ya da bozulmuş mekanik parçalarını yeniden üreterek onarımını yapıyor. Dünyanın dört bir yanından koleksiyonerler bugüne kadar yaptırmak isteyip de yaptıramadıkları antika saatlerinin tamiri için Yalçın Meral'i buluyor. Antika saat tutkunu Meral, bazen haftalar bazen de aylar süren tamirat süreci sonrası milyonlarca değeri olan, dekoratif anlamda çok şık ve usta işi tekniğe sahip bu saatleri, ilk gün ki gibi çalıştırarak saatlere yeniden hayat veriyor.

"O dönemin ruhunu saatlerde yaşatıyorum"

Tarihe tanıklık etmiş saatleri tamir etmenin kendisine mutluluk verdiğini söyleyen Meral, "Bu mesleği hobi olarak yapıyorum. Dünyanın her yerindeki atıl haldeki bu antika saatleri topluyorum ve bu saatlere tekrar hayat veriyorum. Saatlere o zamanların ruhunu kazandırıyorum ve bu saatleri çalıştırıyorum. Bu saatler parçadan parça takma değil, tamamen el yapımı saatler torna işçiliği gerektiren saatlerdir. 1500'lü yıllardan başlayıp 19. yüzyıla kadar olan saatleri tamamen tornada bütün parçalarını yaparak o zamanın ruhunu saatlerde yaşatıyorum. Bu bana büyük bir keyif, mutluluk veriyor. Döneminde bu saatler İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılmış, çıkış yeri zaten orası. Bu saatler tamamen el yapımı hiçbir zaman fabrikasyon olayı yok, mikron çalışarak elde yapılan saatler. Bu saatler yüzyıllardır kıyıda köşede atıl vaziyette kalmış, hiçbir şekilde yaptırılamamış. Çünkü bu saatleri tamir edecek ustalar günümüzde kalmadı" dedi.

"Tamiri 1 ay sürüyor"

Saatlerin tamirinin bazen aylar sürdüğünü söyleyen Meral, "Osmanlı sarayına, pazarlarına yapılmış 1600-1700lü yıllara ait saatlerin tamiri bana daha bir keyif veriyor. O saatleri yapıp o dönemin ruhunu o saatte hissetmek ve saatin çalışmasını görmek, kendi dokunuşlarımla o saatin hayat bulması bana ayrı bir keyif veriyor. Bu saatler işçilik gerektiren çok hassas dokunuşlarla işlem yapılan saatler olduğu için yeri geliyor bazen 10 gün, 15 gün, 1 ay süren saatler oluyor. Saatlerin çok zor bir işçiliği var. Nefes kontrolü ile çalışılması gerekiyor ve tornada parçası teker teker yapılması gerekiyor. O yüzden yapımı da haliyle çok zor oluyor" şeklinde konuştu.

"Bu mesleği devam ettirecek sanatkar yetişmiyor"

Dünyada antika saatleri tamir edecek sayılı saat ustasının kaldığını da belirten Meral, "Bizden sonra bu mesleği devam edecek yok maalesef, zamanımızda bu tür sanatkarlar yetişmiyor. Bunlar parmak sayısını geçmez diye düşünüyorum. Bundan 50 yıl öncesindeki gibi ustalar yetişmiyor, kalan ustalar da kaybolmaya yüz tutmuş sanat dalları gibi yavaş yavaş bitiyor. Antika saatleri tamir edecek ustalar artık yetişmiyor" ifadelerine değindi.

Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor
Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor
Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor
Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor

Osmanlı, Yozgat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! 16:24 Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi 15:19 Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi 14:21 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor 13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!

Son Dakika Haberleri
20:42 1 aylık bebeğin sobaya atıldığı olayda gözaltı sayısı 3'e yükseldi
20:40 Ronaldo, Ballon d'Or paylaşımını beğenip bir de yorum yaptı
20:39 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen itiraf: Eşim beni arkadaşımla aldattı
19:59 Alkollü sürücünün ölümüne sebep olduğu Hasibe Güven'den geriye gülümseyen karesi kaldı
19:45 FETÖ'cü Enes Kanter, halka yaptığı çağrı sebebiyle linç ediliyor
19:43 Standard & Poor, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
19:40 Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 22 bin 556 yeni vaka tespit edildi
19:16 Manchester United'ın ilk hedefi Timo Werner
18:54 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor
18:33 İzmir'de yaşananları "İtiş kakış" olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi Yaya geçidinden geçerken beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi         
17:20
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda         
14:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 20:50:10. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'taki antika saat tamircisi yüzyıllık saatlerin onarımını yapıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement