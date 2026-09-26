Yüksek Mimar Aladağ, Muğla'da antik mimari izlerin araştırılmadığını söyledi - Son Dakika
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Yüksek Mimar Aladağ, Muğla'da antik mimari izlerin araştırılmadığını söyledi

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Yüksek Mimar Aladağ, Muğla\'da antik mimari izlerin araştırılmadığını söyledi
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Menteşe'deki Mimarlık Buluşması'nda Yüksek Mimar Ertuğrul Aladağ, Muğla'da antik mimari izlerin yeterince araştırılmadığını belirtti. Aladağ, Konakaltı, Asar ve Saburhane'deki buluntular ile Asar tepesindeki altıgen kalıntıya dikkat çekti; kendisine plaket takdim edildi.

Menteşe Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada Yüksek Mimar Ertuğrul Aladağ, Muğla'nın Antik Çağ, Orta Çağ ve Yakın Çağ dönemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aladağ, Muğla merkezde antik döneme ait mimari izlerin yeterince araştırılmadığına dikkat çekerek; Konakaltı çevresi, Asar, Kızıldağ ve Saburhane gibi bölgelerde bulunan seramik ve çeşitli küçük arkeolojik buluntular ile Asar'ın tepesinde ortaya çıkan altıgen desenli temel kalıntısından söz etti. Muğla'daki arkeolojik çalışmaların geçmişte Prof. Dr. Adnan Diler öncülüğünde başladığını, ancak daha sonra devam etmediğini ifade etti.

Mimarlık Buluşması'nda konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 19. Mimarlık Buluşması ile 33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği'nin aynı dönemde başlamasının anlamlı bir buluşma olduğunu belirtti.

Muğla'nın koruma kültürünün 1970'li yıllarda, Türkiye'de koruma hareketinin henüz yeni şekillendiği bir dönemde başlamasının büyük bir kazanım olduğunu ifade eden Başkan Köksal Aras, Muğla'nın büyük ölçüde korunmuş sit alanlarından Karabağlar Yaylası'nda da yaşam kültürünün halen sürdüğüne dikkat çekti.

Kültürel mirasın yalnızca yapılardan ibaret olmadığını belirten Başkan Köksal Aras, "Yaşam kültürümüzü oluşturan geleneklerimiz, göreneklerimiz, örf ve adetlerimiz, zeybeğimiz ve kuşaktan kuşağa aktardığımız değerlerimiz korunması gereken kültürel mirasımızdır." dedi.

Muğla'nın tarihi ve mimari mirasının korunması gelecek kuşaklara aktarılmasına ilişkin değerlendirmelerle son bulan buluşmada şenliğe yapmış olduğu katkılarından dolayı Yüksek Mimar Ertuğrul Aladağ'a Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras tarafından plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA
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