ŞANLIURFA - 5. katan düşen Sütlaç, yürüteç ile hayata tutundu (2) - Son Dakika

Şanlıurfa'da 5. kattan düşüp omurga kırılması ve omurilik zedelenmesi nedeniyle yürüyemeyen "Sütlaç" isimli kediye, STEM ve Bilim Merkezi desteğiyle yürüteç yapıldı.

Karaköprü ilçesinde yaşayan Mustafa ve Hatice Halat çifti yaklaşık 2 yıl önce sokakta buldukları yavru kediyi sahiplendi. "Sütlaç" ismini verdikleri kediyle yaşam süren Halat çifti, yaklaşık 3 ay önce evlerinin 5. katından düşen Sütlaç'ın yaralanmasıyla üzüntü yaşadı.

Düşmeye bağlı omurgası kırılan ve omuriliği zedelenen Sütlaç, Ankara'da yaklaşık 2 ay süren tedavi sonrası yaşama tutundu ancak geçirdiği felç nedeniyle arka ayaklarının tutmaması nedeniyle yürüme yetisini kaybetti.

Halat çiftinin, arkadaşlarının tavsiyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan STEM ve Bilim Merkezine başvurması üzerine Sütlaç için 3D yazıcıda yürüteç tasarlandı.

Sütlaç, hazırlanan yürüteçle yeniden adım atmaya başladı.

Hatice Halat, AA muhabirine, eşinin ve çocuklarının Sütlaç'ı çok sevdiğini, kediyi evin bir ferdi olarak kabul ettiklerini söyledi.

Sütlaç'ın geçirdiği kaza sonrası felç kalmasından üzüntü duyduklarını ve yürümesi için arayış içine girdiklerini anlatan Halat, "Arkadaşlarımızın tavsiye üzerine STEM ve Bilim Merkezine geldik. Sağ olsun öğretmen ve görevlilerimiz çok ilgilendi. Uzun uğraşları sonucunda Sütlaç'a uygun bir yürüteç tasarladılar. Kedimiz tekrar hayat bağlandı ve yürümeye başladı. Çok mutluyuz. Her canlının yaşama hakkı var. Kedimiz kurtulsun diye Ankara'da günlerce hastanede kaldık. Sütlaç evimizin bir parçası tekrar yürüdüğünü görmek bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Evin maskotu

Kedilerini çok sevdiğini belirten Mustafa Halat da Sütlaç'ın evde sahiplendikleri ilk hayvanları olduğunu ifade etti.

Ailece çok sevdikleri kedilerinin balkondan düşmesinden üzüntü duyduklarını vurgulayan Halat, şöyle konuştu:

"Sütlaç evimizin bir parçası, eşim ve çocuklarım çok seviyor. Kedimiz evin maskotu, nereye gidersek onu da götürüyoruz. Bazıları bize 'bir kediyi niye bu kadar önemsiyorsunuz?' diyor ama sonuçta bir canlı. Bu canı biz vermedik almaya da hakkımız yok. Kedimizi ömrü yettiği kadar yanımızdan ayırmayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"Her canlı bizim için önemli"

STEM ve Bilim Merkezinde görevli teknoloji ve tasarım öğretmeni Bekir Başkurt da STEM merkezinde öğrencilere yönelik bilim ve teknolojik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Merkezde daha önce bir öğrenciye protez el tasarladıklarını hatırlatan Başkurt, şunları kaydetti:

"Sütlaç bize geldiğinde arka bacaklarının üzerinde duramıyor ve yerde sürükleniyordu. Bizler de hemen işe girişerek kedimizin daha rahat hareket etmesi için 3 boyutlu yazıcılarımızın yardımıyla çeşitli tasarımlar denedik. Ölçülerimiz doğrultusunda Sütlaç'a uygun bir yürütecek tasarladık. Kedimizin daha rahat etmesi için yürütecimizi flement malzemelerle destekleyerek hazırladık. Kedimiz yürütecine çabuk alıştı. Artık yerde sürünmüyor ve çoğu zaman yürüteçle hareket ediyor."

Projede görev alan öğretmen İnci Ayrancıoğlu da Sütlaç'ın rahat hareket etmesinden hem kendisinin hem de arkadaşlarının mutluluk duyduğunu dile getirdi.