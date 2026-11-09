Yusuf Parlak'ın 1071x1453 mm kağıda canlı gravürü SEKA Kağıt Müzesi'nde yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yusuf Parlak'ın 1071x1453 mm kağıda canlı gravürü SEKA Kağıt Müzesi'nde yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yusuf Parlak\'ın 1071x1453 mm kağıda canlı gravürü SEKA Kağıt Müzesi\'nde yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yusuf Parlak, SEKA Kağıt Müzesi'nin 10. kuruluş yıl dönümünde Ayasofya'nın Çınarından Mescid-i Aksa'ya adlı eserini canlı gravürle sundu. 1071x1453 mm el yapımı kağıda yapılan ve Kubbetü's-Sahra kubbesinde 22 ayar gerçek altın kullanılan eser, müzeye kalıcı olarak bırakıldı.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak, SEKA Kağıt Müzesi'nin 10. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği canlı gravür baskı performansında, Ayasofya'nın Çınarından Mescid-i Aksa'ya adlı eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan eserde, Ayasofya çevresinden elde edilen çınar ağacı liflerinden üretilen el yapımı kağıt kullanıldı. Düzce Üniversitesi Geleneksel Kağıt Atölyesi'nde geleneksel yöntemlerle hazırlanan kağıt, kullanılan malzemesi ve tarihi olayları simgeleyen ölçüleriyle dikkat çekti.

Malazgirt'ten İstanbul'un fethine uzanan tarihi anlam

Çalışmada kullanılan kağıt, Malazgirt Zaferi'ni simgeleyen 1071 mm genişliğinde ve İstanbul'un fethini simgeleyen 1453 mm uzunluğunda üretildi. SEKA Kağıt Müzesi'nde gerçekleştirilen canlı gravür baskı performansında bu kağıt üzerine Kubbetü's- Sahra, Mescid-i Aksa'nın surları ve Kudüs'ün tarihi mimari dokusu işlendi. Kubbetü's-Sahra'nın kubbesinde ise 22 ayar gerçek altın kullanıldı.

Türkiye'de bu ölçülerde el yapımı kağıdın ilk kez üretildiğini belirten Doç. Dr. Yusuf Parlak, büyük boyutlu bir kağıdı geleneksel yöntemlerle hazırlamanın teknik ve sanatsal açıdan önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Parlak, "1071'den 1453'e uzanan tarihi yolculuğun bir devamı olarak, bu eserin bir gün Kudüs'ün özgürlüğüyle yeni bir anlam kazanmasını temenni ediyorum" dedi. Eserin baskı çalışmasını tarihi bir kağıt müzesinde gerçekleştirmenin ve kalıcı olarak sergilenmek üzere müzeye bırakmanın kendisi için ayrı bir değer taşıdığını dile getirdi.

Eser kağıt müzesinde kalıcı olarak sergilenecek

Müze ziyaretçileri ve sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği performansın ardından eser, kalıcı olarak sergilenmek üzere SEKA Kağıt Müzesi'ne bırakıldı. Çalışma, geleneksel kağıt üretimi ve gravür baskı sanatını tarihi ve kültürel mirasla buluşturdu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatYusuf ParlakGüncelSahraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Galatasaray’dan gönderilmişti 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'dan gönderilmişti! 5 yıl sonra milli takıma çağrıldı
16:55
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:20:03. #7.12#
SON DAKİKA: Yusuf Parlak'ın 1071x1453 mm kağıda canlı gravürü SEKA Kağıt Müzesi'nde yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android