Yüzyıllık Destan: Ateş Şanlıurfa'da sahnelendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yüzyıllık Destan: Ateş Şanlıurfa'da sahnelendi

Yüzyıllık Destan: Ateş Şanlıurfa\'da sahnelendi

Yüzyıllık Destan üçlemesinin ilk oyunu olan 'Yüzyıllık Destan: Ateş', Şanlıurfa'da tiyatroseverlerle buluştu. Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen oyun, Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için attığı adımları anlatıyor. Oyunun ikinci oyunu olan 'Savaş' ise bugün seyirciyle buluşacak.

31.05.2024 16:47
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Yüzyıllık Destan üçlemesinin ilk oyunu "Yüzyıllık Destan: Ateş", Şanlıurfa'da tiyatroseverlerle bir araya geldi.

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, Haluk Özenç'in yazdığı ve Barış Erdenk'in yönettiği oyun, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında dün Harran Üniversitesi Amfi Tiyatro'da sahnelendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık için Samsun'a ilk adımı attığı günden Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar geçen sürecin anlatıldığı "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyununda Mustafa Kemal Paşayı Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandırıyor.

Büyük Taarruz ile başlayan Kurtuluş Savaşı'nın cephedeki gerçek mücadelesini konu alan üçlemenin ikinci oyunu "Savaş" da yine Harran Üniversitesi Amfi Tiyatro'da, bugün 20.30'da seyirci karşısına çıkacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yüzyıllık Destan: Ateş Şanlıurfa'da sahnelendi - Son Dakika

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