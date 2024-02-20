Zaferin Rengi filmi oyuncuları başkentte seyircilerle buluştu
ANKARA - Zaferin Rengi filminin oyuncuları, düzenlenen galada seyircilerle bir araya geldi.
Ankara Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen Zaferin Rengi Ankara Galası gerçekleşti. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe filmin oyuncularından Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Yılmaz Bayraktar katıldı. Oyunculara, seyirciler tarafından yoğun ilgi gösterildi.
Film, 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu'da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul'da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Film, Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası'yla final yapıyor.
Filme dair açıklamalarda bulunan Kubilay Aka, bu kadar yoğun bir ilgi beklemediğini belirterek, "Sadece Fenerbahçe filmi değil bütün Türk vatandaşlarının unuttuğu duyguları hatırlatan bir filmimiz var. Gelip izlemelerini bekliyoruz. Çok güzel bir süreçti, günde yaklaşık 8, 9 saat top oynadık. Hayatta en sevdiğim şeyi yaparak oyunculuk yaptım. Fenerbahçe forması giymek çok güzeldi. Güzel bir atmosferde güzel bir film çektik. Gerçekçiliğe ve tarihe bağlı kalmaya çalıştık. Bir şeyler atladıysak affola, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok heyecanlıyım, siz de görüyorsunuz çok yoğun bir talep var, ilgi var. Şu an sadece mutluluk yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Oyuncular Kubilay Aka, Yılmaz Bayraktar ve Gülper Özdemir gala öncesi Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktılar. Oyuncular, sinemadaki bütün salonları gezerek galaya gelen seyircilerle buluştu. Hatıra fotoğraflarının ardından filmi seyircilerle birlikte izlediler. Ayrıca galaya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Simla Türker Bayazıt, Fethi Pekin ve AFİDER Başkanı Coşkun Samancı katıldı.
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