Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.
Belediye Düğün Salonu'ndaki sergi, ilçe protokolü tarafından açıldı.
Sergide, giyim ve tasarım, dikiş nakış, aşçılık, bakır rölyef, resim, çocuk gelişimi kurslarına katılan kursiyerlerin el emeği ve göz nuru ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Açılışa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yunus Öztürk, kurum amirleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.
Sergi, 3 gün açık olacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Zara'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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