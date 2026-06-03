Zara'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Zara'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Zara\'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı
03.06.2026 14:26
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Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Belediye Düğün Salonu'nda açıldı. Giyim, tasarım, dikiş nakış, aşçılık, bakır rölyef, resim ve çocuk gelişimi kurslarına katılan kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilenirken, açılışa Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ilçe protokolü katıldı. Sergi 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Belediye Düğün Salonu'ndaki sergi, ilçe protokolü tarafından açıldı.

Sergide, giyim ve tasarım, dikiş nakış, aşçılık, bakır rölyef, resim, çocuk gelişimi kurslarına katılan kursiyerlerin el emeği ve göz nuru ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yunus Öztürk, kurum amirleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Sergi, 3 gün açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Zara'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zara'da Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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