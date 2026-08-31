Zengibar Karakucak Güreşleri’nin başpehlivanı Feyzullah Aktürk

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında gerçekleştirilen güreş müsabakaları kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 20 kategoride 415 sporcunun mücadele ettiği güreşlerde, ağır sıklet finalinde Ruşen Arda Güler'i mağlup eden Feyzullah Aktürk başpehlivan oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla gerçekleştirilen festivalin son gününde Darende Güreş Sahası'nda düzenlenen müsabakalar sabah saatlerinde başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen pehlivanların mücadele ettiği güreşler, saat 19.00'a kadar devam etti.

Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için er meydanında ter döktü. Ağır sıklet kategorisinde Feyzullah Aktürk birinci, Ruşen Arda Güler ikinci, Yunus Emre Yıldız ve Ali Börkoğlu üçüncü oldu.

Güreş müsabakalarını takip eden Malatya Valisi Seddar Yavuz, 73 yıllık bir geleneğin yaşatılmasının ve bu geleneğe sahip çıkılmasının çok kıymetli olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, festivalin son gününde yaptığı konuşmada, üç gün boyunca Darende'nin kültürünün, geleneklerinin, birlik ve beraberliğinin yaşatıldığını söyledi.

Festivalin güreş müsabakalarıyla taçlandırıldığını belirten Bozkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde er meydanında bulunmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Güreşin yalnızca kuvvet ve bilek gücü mücadelesi olmadığını vurgulayan Bozkurt, "Güreş; cesaretin, sabrın, ahlakın, disiplinin ve mertliğin sembolüdür" dedi.

Festivalin son gününde Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ile çok sayıda güreş sever müsabakaları takip etti.

73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, müsabakaların tamamlanmasıyla sona erdi.