Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan eserler ilk defa ziyarete açıldı - Son Dakika
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Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan eserler ilk defa ziyarete açıldı

30.04.2022 12:46

Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan eserler ilk defa ziyarete açıldı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan 110 adet eser ilk defa Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde, Tematik Bina'daki 3 salonda sergilendi.

Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan eserler ilk defa ziyarete açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan 110 adet eser ilk defa Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde, Tematik Bina'daki 3 salonda sergilendi.

Eserler, 3 bin yıl öncesinden Asur Dönemi'nden (MÖ 882-611), askeri yerleşimin 639 yılında İslam orduları tarafından fethine kadar olan geniş bir zaman dilimine aittir. Eserlerin içinde en dikkat çekeni özel tek vitrinde sergilenen, 1895 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen, Zerzevan Kalesi'ndeki kiliseye ait kutsal vaftiz kovasıdır. Bronzdan yapılan 1500 yıllık eser, MS 6. yüzyıla aittir ve zengin bir bezemeye ayrıca ithaf yazıtına sahiptir. 127 yıl sonra tekrar Diyarbakır'a getirilen vaftiz kovası eşi benzeri olmayan ünik bir eserdir ve Hıristiyan dünyası için son derece önemlidir. 3 bin yıllık Asur Dönemi mühür ve 1700 yıllık Roma Dönemi takılar da sergide dikkati çeken önemli eserlerdendir.

Vitrinlerde vaftiz kovası, kandil ve kandil kalıpları, sikkeler, ticarette kullanılan aletler, farklı dönemlerden mühürler, tıp aletleri, ok uçları, ağırşaklar, müzik aletleri, seramik kaplar, çatı kiremitleri, pithos kapakları, kemer tokaları, amuletler, özel anahtar ve geniş bir takı koleksiyonu bilgi panoları ile birlikte ilk defa sergilendi.

Sergilenen eserler, ağırlıklı olarak kalenin en detaylı iskan edildiği Roma Dönemi'ne aittir. Tematik tasarlanmış sergide Zerzevan Kalesi ziyaretçilere eserler üzerinden detaylı olarak anlatılmaktadır. Askeri yerleşimdeki günlük yaşama dair bilgiler çizimler ile desteklenerek tanıtım panolarında verilmektedir. 1 salonda ayrıca Zerzevan Kalesi ile ilgili tanıtım filmleri gösterilmekte, 1 salonda ise 3D Zerzevan Kalesi sanal gezi ve resim sergisi yer almakta.

Yoğun ziyaret edilen, önemli bir destinasyon olan Zerzevan Kalesi'ne ait eserlerin oluşturduğu serginin, müzeye ilgiyi daha da artırarak Diyarbakır ve bölge turizmine önemli katkılar sunması beklenmektedir.

Tarihi Sur ilçesi İçkale Müze Kompleksinde açılışı yapılan sergiye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ve kurum amirleri katıldı.

Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan eserler ilk defa ziyarete açıldı
Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan eserler ilk defa ziyarete açıldı
Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan eserler ilk defa ziyarete açıldı

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar ile ortaya çıkarılan eserler ilk defa ziyarete açıldı - Son Dakika


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