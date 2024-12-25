Zerzevan Kalesi'nde Yapay Zeka ile Ritüel Canlandırması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Zerzevan Kalesi'nde Yapay Zeka ile Ritüel Canlandırması

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Zerzevan Kalesi'ndeki Mitraizm ritüelleri yapay zeka ile canlandırıldı, turizm değeri arttı.

25.12.2024 10:14
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3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki ritüeller yapay zeka ile canlandırıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki ritüeller yapay zeka ile canlandırıldı.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, kentin önemli turizm değerleri arasında yer alıyor.

Askeri yerleşimde, dünyada bulunan son Mithras tapınağının ortaya çıkarıldığı tarihi kaleye, ziyaretçi ilgisi her geçen gün artıyor. Yılın hemen hemen her günü ziyaretçilerini ağırlayan Zerzevan Kalesi, diğer yandan da tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne adını yazdıran tarihi kalede, bugüne kadar 60 dönüm alan üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı, yer altı kilisesi, 400 kişinin sığacağı yer altı sığınağı, konutlar ve gizli geçitler, milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybeden, dönemin Mithras dinine ait yer altı tapınağı ve birçok eser ortaya çıkarıldı.

Bu tarihi yapı ve içindeki gizem, yapay zeka ile canlandırıldı.

Adem Ulusoy, Zerzevam Kalesi'nin şu anda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunmakta olduğunu belirterek, kalede en önemli olan şeyin Mitraizm olduğunu söyledi.

Mitrazim'in insanlık tarihinin en gizemli inanç sistemlerinden biri olduğuna değinen Ulusoy, "Bu projede, Mitraizmin ayinleri ve Zerzevan Kalesi gibi eşsiz bir mekanın atmosferini yapay zeka teknolojisiyle buluşturarak canlandırdım. Amacım, tarihin derinliğindeki bu gizemli kültürü modern yaklaşımla yeniden yorumlamak ve insanlık mirasının bu değerli parçasını günümüzde taşımaktı. Bu çalışmada desteklerini esirgemeyen Kazı Başkanımız Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve kıymetli ekibine de teşekkür ediyorum. Bu konuda bana çok yardımları dokundu" dedi.

Yaptığı araştırmalarda Mitraizm'e giriş aşamasında 7 aşama bulunmakta olduğunu aktaran Ulusoy, " Bu aşamaların her biri belli bir acı, belli bir eşikten sonra seviye atlıyorsunuz. Bu aşamaları, Aytaç hocamızın yazmış olduğu makalelerden araştırarak kendi çapımda bunları yapay zeka ortamında yorumlayarak birleştirdim ve güzel bir projeye imza attığımı düşünüyorum. Bu tapınağa ya yüksek rütbeli bir asker, ya başarılı bir insan, ya da zengin bir tüccar olmanız gerekmektedir. Bu inanca herkes girebilir ancak, Zerzevan Kalesi'nde bulunan Mithras Tapınağı'ndaki Mithras ayinlerine sadece orada bulunanlar girebilir ve bu hep gizem olmuştur" diye konuştu.

Zerzevan Kalesi\'nde Yapay Zeka ile Ritüel Canlandırması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Zerzevan Kalesi'nde Yapay Zeka ile Ritüel Canlandırması - Son Dakika

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