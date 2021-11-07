Zerzevan Kalesi'nden çıkartılanlardan esinlenerek üretilen takılar, defileyle tanıtıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda bulunan takılar ve motiflerden esinlenerek üretilen takı koleksiyonu, düzenlenen defile ile tanıtıldı. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, sergilenen eserlerin Roma dönemine ait takılar olduğunu ifade ederek, "Bu eserler arasında özellikle kolyeler, küpeler, bilezikler, yüzükler ve kemer tokaları önemli bir koleksiyonu oluşturmaktadır" dedi.

Mezopotamya Kuyumculuk Kuyum Makinaları ve Franchise Fuarı kapsamında dün gece bir otelde yurt içi ve yurt dışından katılımcılar için gala gecesi düzenlendi. Gecede, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıkarılan Roma dönemine ait takılardan ve motiflerinden esinlenerek üretilen koleksiyon, düzenlenen defile ile tanıtıldı. Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kazılar binlerce eserin ortaya çıkarıldığını belirterek, "Bu eserler arasında özellikle Roma dönemi kolyeler, küpeler, bilezikler, yüzükler ve kemer tokaları önemli bir koleksiyonu oluşturmaktadır. Takılar ve eserler üzerindeki motifler de oldukça çeşitli ve ilgili çekicidir. Bu kapsamda Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ve Kazı Başkanlığı işbirliği ile takılar yeniden üretilmişlerdir. Söz konusu tasarımlar motiflerin gelecek kuşaklara aktarılması, istihdam ve Zerzevan Kalesi'nin tanıtımı açısından son derece önemlidir" dedi.