Zeugma Mozaik Müzesi'nde Rekor Ziyaretçi Sayısı

01.06.2026 16:46
Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, Mayıs ayında 115 bin 375 ziyaretçiyle rekor kırdı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Zeugma Mozaik Müzesi'nin mayıs ayında 115 bin 375 kişiyle aylık rekor ziyaretçi sayısına ulaştığını bildirdi.

Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin, Gaziantep'in dünya çapındaki kültür hazinelerinden biri olduğunu ifade etti.

Müzenin ziyaretçi sayısında yeni rekora ulaştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Müzemiz, mayıs ayında 115 bin 375 ziyaretçiyi ağırlayarak açıldığı günden bu yana bir ayda ulaşılan en yüksek ziyaretçi sayısını yakaladı. Kurban Bayramı tatili boyunca ise 48 bin 843 misafirimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. 2026 yılının 5 ayında toplam ziyaretçi sayımız 237 bin 916 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Gaziantep'imizin sahip olduğu eşsiz kültürel mirasın, Zeugma'nın büyüleyici hikayesinin ve şehrimizin turizm potansiyelinin en somut göstergelerinden biridir."

Kaynak: AA

