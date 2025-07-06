Zeytinburnu'nda Ulusal Dombra Günü Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Zeytinburnu'nda Ulusal Dombra Günü Kutlandı

Zeytinburnu\'nda Ulusal Dombra Günü Kutlandı
06.07.2025 23:09
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Kazakistan Konsolosluğu, Zeytinburnu'nda dombra kursu öğrencileriyle etkinlik düzenledi.

KAZAKİSTAN Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Ulusal Dombra Günü için Zeytinburnu'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkiye'de dombra kursu alan öğrenciler ve sanatçılar tarafından performans sergilendi.

Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Zeytinburnu Belediyesi'nin destekleriyle açılan dombra kursunun öğrencileri, 'Ulusal Dombra Günü' kutlamaları için gösteri düzenledi. Zeytinburnu Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi'nde açılan dombra kursunda eğitim alan öğrenciler, katılımcılara performans sergiledi. Programda çocuk sanatçıların dans ve dombra performansları da renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'de Kazak kültürünü geniş bir şekilde tanıtmak, genç nesillere dombranın anlamını aktarmak ve bu ulusal enstrümanı yaygınlaştırmak hedefiyle düzenlenen etkinliğe Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Öz, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Göse ve İstanbul'da yaşayan Kazakistan vatandaşları katıldı. Etkinliğin sonunda, kursa katılıp dombra performanslarını sergileyen öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

'KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE HER ŞEYDEN ÖNCE DOSTTAN ÖTE KARDEŞ ÜLKELERDİR'

Etkinlikte konuşan Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, "Kazak halkının çoğu Zeytinburnu'nda yaşıyor. Burada Abay Kunanbayoğlu Okulu var. Abay Kunanbayoğlu, Kazak halkının en büyük şair ve düşünürüdür. Bu okulda, Zeytinburnu Kaymakamlığı, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle bu dombra kursunu açtılar. Sağ olsunlar, herkes destekledi bu kursu. Özellikle bu kursu halk için açan onlardır. Kursta bir kısıtlama yok, 5 yaştan 90 yaşa kadar herkes kursa gelip öğrenebiliyor. Bugünkü etkinliğin önemi, Cumhurbaşkanımız Kasım Cömert Tokayev'in kararnamesiyle Temmuz ayının ilk pazar günü ülkemizde 'Ulusal Dombra Günü' olarak kutlanmaktadır. Eylül ayında başlayan dombra gününü bence en iyi şekilde kutlamak için öğrencilerimizi dinlemek istiyoruz. Tabii ki bunlar bir senede ne öğrendi. Sizler de görmüş oluyorsunuz. Bu yıl arka arkaya ikinci kez yapıyoruz. Biz böyle projelerimizi kalıcı olarak yapmak isteriz. Sonuçta Kazakistan ve Türkiye her şeyden önce dosttan öte kardeş ülkelerdir. O yüzden kültür, eğitim ve ekonomi alanlarında iş birliğimizi geliştirmek isteriz. Projelerimizden birisi dombra kursu; halka açık dombramız da mevcut, hocalarımız da var. İsteyen gelip öğrenebilir, herkes için kapımız açıktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Zeytinburnu'nda Ulusal Dombra Günü Kutlandı - Son Dakika

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