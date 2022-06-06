Zonguldak'ın 500 milyon yıllık tarihi konuşuldu - Son Dakika
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Zonguldak'ın 500 milyon yıllık tarihi konuşuldu

06.06.2022 18:36

Zonguldak'ın 500 milyon yıllık tarihi konuşuldu Zonguldak'ta Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde "500 milyon yıldan günümüze Zonguldak" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın 500 milyon yıllık tarihi konuşuldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde "500 milyon yıldan günümüze Zonguldak" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide taşkömürünün önemine dikkat çekildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda "500 milyon yıldan günümüze Zonguldak" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali Yardımcıları, ZBEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programın açılış konuşmasını Rektör Vekili Hakan Kutoğlu yaptı. Kutoğlu, "Sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Artık dünya başka noktalara doğru evriliyor. Ama bunu yaparken bu dönüşümü yaşarken de elbetteki köklerimizle bağımızı yitirmememiz gerekiyor. Gelecek nesillere bu birikimleri aktarmamız gerekiyor. Zonguldak'ta öyle bir kent ki endüstri devrimi bu topraklarda başlamış. Kömüre dayalı pek çok endüstri, termik santraller, enerji ile ilişkili tesisler demir-çelik fabrikaları kömür varlığı nedeniyle kurulmuş. Kendine özgü bir kültürü oluşmuş. Dolayısıyla bizim gerek yer altı zenginlikleriyle gerekse de buna dayalı olarak yer üstünde oluşturulmuş endüstri mirasıyla bu hazineyi gelecek nesillere taşıyıp onlara aktarmamız lazım. Aksi takdirde hafızamızı kaybetmiş oluruz. Geçmişini unutan, hafızasını kaybetmiş toplumların da geleceğe güvenle bakması mümkün olamaz" diye konuştu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da turizmin önemine dikkat çekti. Zonguldak Kömür Jeoparkı'nın UNESCO başvuru sürecini de hatırlatan Tutulmaz, "Şehrimizin en önemli değeri kömür. Bugüne kadar varlık sebebi. Bu varlık sebebinin bir sonucu olarak da eserleri var. Kalıntıları var. Kültürü var. Bunun yanında diğer coğrafi özellikleriyle farklı yönleri var. Bunların topluma kazandırılması, ekonomiye kazandırılması ve bunların geleceğe güvenli bir şekilde aktarılması gerekiyordu. İşte jeopark projesi de bu düşünceden kaynaklanarak proje aşamasına getirildi ve faaliyetlerine başladı" diye konuştu.

Programda Dr. İbrahim Buzkan, Dr. Gürkan Bacak ve Ali Baltaş çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirdi.

Zonguldak'ın 500 milyon yıllık tarihi konuşuldu
Zonguldak'ın 500 milyon yıllık tarihi konuşuldu
Zonguldak'ın 500 milyon yıllık tarihi konuşuldu
Zonguldak'ın 500 milyon yıllık tarihi konuşuldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, Rektör, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Zonguldak'ın 500 milyon yıllık tarihi konuşuldu - Son Dakika

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