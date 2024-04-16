Zonguldak'ta Turizm Haftası kutlandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Turizm Haftası kutlama programında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, bakanlığın uluslararası pazarda Türkiye markası oluşturmak için etkili çalışmalar yaptığına dikkat çekti.
Valilik önünde düzenlenen programda İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, uluslararası pazarda Türkiye markası oluşturmak için turizm politikalarında etkili çalışmalar yaptığını ifade eden Dursun, "Bu yıl 48.'si düzenlenen turizm haftası her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır. Turizm haftası boyunca turizmin birey ve toplum yaşamındaki önemi ve anlamı üzerinde durulmakta. Dünyanın en büyük ekonomik faaliyetlerinden biri olan turizmden ülkemizin azami fayda sağlamasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bilindiği üzere turizmin ekonomik boyutlarıyla olduğu kadar sosyal-kültürel nitelikleriyle de insanlar ve ülkeler arasındaki dostluk, sevgi ve kardeşlik bağının pekişmesini sağlamaktadır. Uluslararası pazarda bir Türkiye markası oluşturmak amacıyla etkili çalışmalar yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm politikalarında Türkiye Turizm stratejisi çerçevesinde sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi.
Yöresel halk oyunu ekibinin Zonguldak yöresine ait "Dıvdıv" adlı gösterisini sergilediği programda, protokol üyeleri fotoğraf sergisini gezdi.
Kutlama programına Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.
Kutlamalar, Zonguldak'tan Kozlu ilçesine bisiklet turunun yanı sıra çeşitli etkinliklerle hafta boyunca devam edecek.
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