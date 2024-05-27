ZonŞef Yarışmasında Yarışmacılar Yöresel Lezzetleri Tattırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

ZonŞef Yarışmasında Yarışmacılar Yöresel Lezzetleri Tattırdı

Zonguldak Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ZonŞef yarışmasında yarışmacılar, hazırladıkları şehrin yöresel lezzetlerini jüri üyelerine tattırdı. Yarışmanın amacı, Zonguldak'ın yöresel yemeklerini ve tatlarını genç nesillere tanıtmak ve onların bu yemekleri yapmasını sağlamaktır. Yarışmada zılbıt, oğmaç ve tirit yemeği hazırlayan yarışmacılar, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden oluşan jüri karşısında hünerlerini sergiledi.

27.05.2024 17:08
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ZonŞef yarışmasında hünerlerini sergilediler

ZONGULDAK - Zonguldak Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ZonŞef yarışmasında yarışmacılar; hazırladıkları şehrin yöresel lezzetlerini jüri üyelerine tattırdı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak'ın il oluşunun 100. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde bir yöresel yemek yarışması düzenlendiğini açıkladı.

Yüksel, yarışmanın amacının Zonguldak'ın yöresel yemeklerini ve tatlarını genç nesillere tanıtmak ve onların bu yemekleri yapmasını sağlamak olduğunu belirtti. Yarışmanın 7 ilçe ve merkezde ön elemelerinin yapıldığını ifade eden Yüksel, "Zonguldak'ın il oluşunun 100. Yılı kutlamaları kapsamında ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz Zonguldak'ın yöresel yemekleri, yöresel tatlarını, gençlerimize de tanıtmak onların yapmasını sağlamak amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. 7 ilçe ve merkezde ön elemeleri gerçekleştirdik. Akabinde bugün finallerimizi yapıyoruz. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Bundan sonra da geleneksel hale getirerek bu yarışmaları devam ettireceğiz" dedi.

Yarışmada zılbıt, oğmaç ve tirit yemeği hazırlayan yarışmacılar Bülent Ecevit Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden oluşan jüri karşısında hünerlerini sergiledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat ZonŞef Yarışmasında Yarışmacılar Yöresel Lezzetleri Tattırdı - Son Dakika

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