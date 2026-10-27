Zülfü Livaneli belgeseli Muğla'da Cumhuriyet'in 103. yılı etkinliğinde gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zülfü Livaneli belgeseli Muğla'da Cumhuriyet'in 103. yılı etkinliğinde gösterildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zülfü Livaneli belgeseli Muğla\'da Cumhuriyet\'in 103. yılı etkinliğinde gösterildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Zülfü Livaneli belgeseli gösterildi. Programa katılamayan Livaneli video mesajla seslenirken, Ferhat Livaneli Orkestrası da Livaneli'nin eserlerini seslendirdi.

Muğla'da, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'ün hazırladığı " Zülfü Livaneli: Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi" belgeseli gösterildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk katıldı.

Zülfü Livaneli'nin yaşamını, sanat yolculuğunu ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklığını anlatan belgesel, izleyicilerle buluştu. Programa katılamayan Livaneli, gönderdiği video mesajla sanatseverlere seslendi.

Livaneli'nin eserleri seslendirildi

Belgesel gösteriminin ardından Ferhat Livaneli Orkestrası, Zülfü Livaneli'nin sevilen eserlerini seslendirdi.

Nebil Özgentürk, 8 bölümlük belgeseli izleyicilerle buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da Cumhuriyet'in bilim, kültür, sanat ve özgür düşünceyle geliştiğini belirterek, etkinliğin anlamlı bir buluşma olduğunu ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise video mesajında, Zülfü Livaneli'nin eserleriyle insanlara umut veren önemli bir sanatçı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Nebil ÖzgentürkZülfü LivaneliKültür SanatGüncelMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:08:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Zülfü Livaneli belgeseli Muğla'da Cumhuriyet'in 103. yılı etkinliğinde gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei