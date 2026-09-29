Ağrı\'da hafızlık sınavını geçen öğrencilere belgeleri törenle takdim edildi

Ağrı İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler için Belge Takdim Töreni düzenlendi.Ağrı İl Müftülüğünde gerçekleştirilen törende, İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından öğrencilere hafızlık belgeleri takdim edildi.

Hafızlık belgelerini öğrencilere takdim eden Dr. İlhan, “Gönüllerine ve akıllarına Kur’an’ı nakşeden hafızlarımızın, inşallah hayatlarına da Kur’an’ı nakledeceklerine inanıyorum. Her birinin Kur’an ahlakıyla ahlaklanarak hayırlı işlere öncülük etmelerini temenni ediyorum.” dedi.Dr. İlhan, hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi; bu süreçte emeği bulunan hocaları ile büyük fedakarlık gösteren annelerini de tebrik etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan