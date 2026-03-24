Ne ABD ne de İsrail! Kim, Güney Kore\'yi "en düşman devlet" ilan etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Kore’yi resmen “en düşman devlet” olarak ilan ederek Kore Yarımadası’ndaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Pyongyang yönetimi, bu adımla hem siyasi hem de askeri doktrininde köklü bir değişikliğe gittiğinin sinyalini verdi.

Kim Jong Un, Yüksek Halk Meclisi’nde yaptığı konuşmada Güney Kore ile “aynı ulusun parçası” olduğu yönündeki söylemlerin artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek, Seul yönetimini doğrudan düşman olarak tanımladı. Bu açıklamanın, anayasal düzeyde yapılması beklenen değişikliklerin de habercisi olduğu değerlendiriliyor.

NÜKLEER MESAJ VE SERT SÖYLEM

Konuşmasında ülkesinin nükleer güç statüsünü koruyacağını ve geri adım atmayacağını vurgulayan Kim, güvenliğin ancak güçlü askeri kapasiteyle sağlanabileceğini söyledi. Kuzey Kore’nin “geri döndürülemez nükleer güç” olduğunu belirten Kim, ABD’nin silahsızlanma çağrılarını bir kez daha reddetti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını örnek gösteren Kim, uluslararası sistemde gücün belirleyici olduğunu savunarak nükleer caydırıcılığın hayati önem taşıdığını ifade etti.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Uzmanlar, bu açıklamanın Kuzey Kore’nin Güney Kore ile diplomatik bağları tamamen koparma ve askeri gerilimi artırma yönünde stratejik bir adım olabileceğini değerlendiriyor. Pyongyang’ın anayasa değişikliğiyle Güney Kore’yi kalıcı düşman olarak tanımlaması halinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da sertleşmesi bekleniyor.

Güney Kore yönetimi ise Kim’in açıklamalarının Kore Yarımadası’nda barışçıl birlikte yaşama açısından olumsuz olduğunu belirterek tepki gösterdi.