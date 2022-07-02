0 Bin Kilometre Yol Yaptı, Kendini Bakıma Aldı - Son Dakika
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0 Bin Kilometre Yol Yaptı, Kendini Bakıma Aldı

02.07.2022 01:21
0 Bin Kilometre Yol Yaptı, Kendini Bakıma Aldı

Geçtiğimiz ayki konserlerinde 30 bin kilometre yol yapan Ekin Uzunlar, kendini bakım merkezine attı.

Yakın arkadaşı Hateme Onay'ın sahibi olduğu Bahçeşehir'deki güzellik salonunda bayram öncesi bakımı yaptıran sanatçı, uygulama esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sahne sanatçılarının kendilerine iyi bakması gerektiğini söyleyen Uzunlar, kişisel bakımına önem verdiğini açıkladı. Hızla kilo verme hedefinin de olduğunu vurgulayan Kardenizli şarkıcı Murat Boz'un karın kasları için esprili bir gönderme yaparak "Onun baklava karın kası varsa benim de Trabzon Burmalarım olacak. Murat Boz'u çok seviyor ve bu konuda örnek alıyorum." şeklinde konuştu.

Bayramda Volkan Konak'a el öpmeye gideceğim

Bayramda Kıbrıs'ta sahne alacak olan Ekin Uzunlar, adaya bir gün önceden giderek ustası Volkan Konak'ın konserini izlemek istediğini söyledi. Sanatçı şöyle konuştu: " Volkan Konak ile yeni bir şarkı yapma niyetindeyiz. Volkan Ağabey'den sözünü aldım. Hem yeni proje görüşmelerini yapmak hem de bayramda Kıbrıs'a erken giderek elini öpüp harçlık almak için, kendisinin kapısını çalacağım." dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Volkan Konak, Bahçeşehir, Murat Boz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 0 Bin Kilometre Yol Yaptı, Kendini Bakıma Aldı - Son Dakika

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